«اوین عباسی» عکاس کرد در جمع ۴۱ فینالیست برتر مسابقه جهانی LensCulture

به گزارش کرد پرس، مسابقات بین المللی LensCulture هر ساله با حضور برجسته ترین عکاسان جهان برگزار می شود و امسال نیز صدها هزار عکس از عکاسان ۱۲۴ کشور و ۵ قاره جهان در این رقابت شرکت داشتند.

پس از چندین مرحله داوری، تنها ۴۱ اثر موفق شدند به مرحله نهایی (Finalist) این رویداد معتبر راه پیدا کنند که اثر «ورود ممنوع» از اوین عباسی نیز در میان این آثار منتخب قرار گرفت.

حضور یک عکاس کورد در جمع فینالیست های این رویداد بین المللی، دستاوردی ارزشمند برای جامعه عکاسی کشور و استان کردستان به شمار می رود و نشان دهنده ظرفیت هنرمندان این منطقه در عرصه های جهانی است.

مسابقات LensCulture از معتبرترین جشنواره های بین المللی عکاسی به شمار می رود و آثار برگزیده آن توسط هیئت داورانی متشکل از مدیران موزه ها، گالری ها، کیوریتورها و سردبیران رسانه های تخصصی عکاسی از سراسر جهان انتخاب می شوند.