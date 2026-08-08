۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۹

روایت هویت فرهنگی سقز از زبان ۴۴ شاعر کرد؛ «سەقز له ڕوانگەی شاعیراندا» رونمایی شد

روایت هویت فرهنگی سقز از زبان ۴۴ شاعر کرد؛ «سەقز له ڕوانگەی شاعیراندا» رونمایی شد

سرویس کردستان - کتاب «سەقز له ڕوانگەی شاعیراندا» (سقز از نگاه شاعران)، تازه ترین اثر پژوهشی و گردآوری مصطفی آسور، با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان، پژوهشگران، فعالان فرهنگی و علاقه مندان به ادبیات در سالن خانه امید سقز رونمایی شد.

به گزارش کرد پرس، این اثر با گردآوری و بررسی دیدگاه ها و اشعار ۴۴ شاعر کرد درباره سقز، تلاش دارد تصویری جامع از تاریخ، فرهنگ، جغرافیا و هویت این شهر را از دریچه ادبیات به ثبت برساند و از این منظر، یکی از آثار قابل توجه در حوزه سقزشناسی و پژوهش های فرهنگی و ادبی کردی به شمار می رود.

آیین رونمایی از این کتاب با استقبال گسترده شهروندان و اهالی فرهنگ و ادب برگزار شد. «سەقز له ڕوانگەی شاعیراندا» حاصل سال ها پژوهش، مطالعه و گردآوری مصطفی آسور، فعال فرهنگی، هنری و اجتماعی است که در ۴۵۷ صفحه و توسط انتشارات هەژان سقز منتشر شده است.

دکتر احمد احمدیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادبیات و فرهنگ، مقدمه ای پژوهشی در ۹۲ صفحه بر این اثر نوشته و دکتر شهباز محسنی نیز یادداشتی درباره ضرورت و اهمیت انتشار چنین اثری به کتاب افزوده است.

بازتاب تاریخ و هویت سقز در شعر شاعران

روایت هویت فرهنگی سقز از زبان ۴۴ شاعر کرد؛ «سەقز له ڕوانگەی شاعیراندا» رونمایی شد

به گفته مؤلف، کتاب علاوه بر معرفی و بررسی اشعار ۴۴ شاعر کورد درباره سقز، بخش هایی از ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و طبیعی این شهرستان را نیز مورد توجه قرار داده است.

در این اثر موضوعاتی همچون کتیبه ها، طایفه ها، پوشش گیاهی، محله ها، آسیاب ها، باغ ها، چشمه ها، شهرها و آبادی ها، مساجد، زیارتگاه ها و دیگر جلوه های تاریخی و فرهنگی سقز مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است؛ مجموعه ای که تلاش دارد بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی این دیار را در قالب یک اثر مکتوب حفظ و ثبت کند.

تأکید بر ضرورت ثبت و بازشناسی میراث فرهنگی سقز

در این مراسم، دکتر شهباز محسنی، استاد دانشگاه و نویسنده، با مروری بر آثار ماندگار علما، ادیبان و اندیشمندان کوردستان، کتاب «سەقز له ڕوانگەی شاعیراندا» را اثری ارزشمند برای شناخت پیشینه فرهنگی سقز و منبعی قابل استفاده در حوزه سقزشناسی توصیف کرد.

در ادامه، دکتر احمد احمدیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادبیات و فرهنگ، با اشاره به پیشینه تاریخی سقز، این شهر را نمادی از دیرینگی فرهنگ و تمدن در کردستان و در عین حال خاستگاه اندیشه های نو و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تحول آفرین دانست.

وی همچنین با معرفی شماری از نویسندگان، مترجمان و پژوهشگران برجسته سقزی، بر ضرورت معرفی آثار و اندیشه های آنان به نسل جوان تأکید کرد و بهره گیری از این ظرفیت ها را در مسیر تقویت سرمایه فرهنگی جامعه ضروری دانست.

پری کرمی، ویراستار کتاب، نیز با تشریح روند تدوین، تنظیم و ویرایش این اثر، آن را پژوهشی فاخر و ماندگار در حوزه فرهنگ و ادبیات کردی ارزیابی کرد.

هه ژان بابامیری، مدیر انتشارات هه ژان سقز، نیز با اشاره به بخشی از فعالیت های این انتشارات، سقز را سرزمینی برخوردار از پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی و خاستگاه چهره های اثرگذار و روایت های ماندگار دانست و اظهار کرد که این اثر می تواند دریچه ای برای بازنمایی بخشی از این ظرفیت ها باشد.

شعر و موسیقی در آیین رونمایی

بخش دیگری از این آیین به شعرخوانی و دکلمه اختصاص داشت. مصطفی آسور، ماموستا آسو، کریم دافعی، خالد فتاحی، حامد شافعی، پری کرمی و جمعی دیگر از شاعران در این بخش به اجرای شعر و دکلمه پرداختند.

اجرای موسیقی توسط هیمن آسور، محسن برقی جانی و اعضای گروه موسیقی نیز فضای این مراسم را با جلوه های هنری همراه کرد.

در پایان این آیین، کتاب «سەقز له ڕوانگەی شاعیراندا» با حضور مصطفی آسور و همسر وی رونمایی شد و از دست اندرکاران برگزاری مراسم، حامیان و همکاران این اثر فرهنگی تجلیل به عمل آمد.

روایت هویت فرهنگی سقز از زبان ۴۴ شاعر کرد؛ «سەقز له ڕوانگەی شاعیراندا» رونمایی شد

کد مطلب 2798038

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