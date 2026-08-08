روایت هویت فرهنگی سقز از زبان ۴۴ شاعر کرد؛ «سەقز له ڕوانگەی شاعیراندا» رونمایی شد

به گزارش کرد پرس، این اثر با گردآوری و بررسی دیدگاه ها و اشعار ۴۴ شاعر کرد درباره سقز، تلاش دارد تصویری جامع از تاریخ، فرهنگ، جغرافیا و هویت این شهر را از دریچه ادبیات به ثبت برساند و از این منظر، یکی از آثار قابل توجه در حوزه سقزشناسی و پژوهش های فرهنگی و ادبی کردی به شمار می رود.

آیین رونمایی از این کتاب با استقبال گسترده شهروندان و اهالی فرهنگ و ادب برگزار شد. «سەقز له ڕوانگەی شاعیراندا» حاصل سال ها پژوهش، مطالعه و گردآوری مصطفی آسور، فعال فرهنگی، هنری و اجتماعی است که در ۴۵۷ صفحه و توسط انتشارات هەژان سقز منتشر شده است.

دکتر احمد احمدیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادبیات و فرهنگ، مقدمه ای پژوهشی در ۹۲ صفحه بر این اثر نوشته و دکتر شهباز محسنی نیز یادداشتی درباره ضرورت و اهمیت انتشار چنین اثری به کتاب افزوده است.

بازتاب تاریخ و هویت سقز در شعر شاعران

به گفته مؤلف، کتاب علاوه بر معرفی و بررسی اشعار ۴۴ شاعر کورد درباره سقز، بخش هایی از ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و طبیعی این شهرستان را نیز مورد توجه قرار داده است.

در این اثر موضوعاتی همچون کتیبه ها، طایفه ها، پوشش گیاهی، محله ها، آسیاب ها، باغ ها، چشمه ها، شهرها و آبادی ها، مساجد، زیارتگاه ها و دیگر جلوه های تاریخی و فرهنگی سقز مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است؛ مجموعه ای که تلاش دارد بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی این دیار را در قالب یک اثر مکتوب حفظ و ثبت کند.

تأکید بر ضرورت ثبت و بازشناسی میراث فرهنگی سقز

در این مراسم، دکتر شهباز محسنی، استاد دانشگاه و نویسنده، با مروری بر آثار ماندگار علما، ادیبان و اندیشمندان کوردستان، کتاب «سەقز له ڕوانگەی شاعیراندا» را اثری ارزشمند برای شناخت پیشینه فرهنگی سقز و منبعی قابل استفاده در حوزه سقزشناسی توصیف کرد.

در ادامه، دکتر احمد احمدیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادبیات و فرهنگ، با اشاره به پیشینه تاریخی سقز، این شهر را نمادی از دیرینگی فرهنگ و تمدن در کردستان و در عین حال خاستگاه اندیشه های نو و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تحول آفرین دانست.

وی همچنین با معرفی شماری از نویسندگان، مترجمان و پژوهشگران برجسته سقزی، بر ضرورت معرفی آثار و اندیشه های آنان به نسل جوان تأکید کرد و بهره گیری از این ظرفیت ها را در مسیر تقویت سرمایه فرهنگی جامعه ضروری دانست.

پری کرمی، ویراستار کتاب، نیز با تشریح روند تدوین، تنظیم و ویرایش این اثر، آن را پژوهشی فاخر و ماندگار در حوزه فرهنگ و ادبیات کردی ارزیابی کرد.

هه ژان بابامیری، مدیر انتشارات هه ژان سقز، نیز با اشاره به بخشی از فعالیت های این انتشارات، سقز را سرزمینی برخوردار از پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی و خاستگاه چهره های اثرگذار و روایت های ماندگار دانست و اظهار کرد که این اثر می تواند دریچه ای برای بازنمایی بخشی از این ظرفیت ها باشد.

شعر و موسیقی در آیین رونمایی

بخش دیگری از این آیین به شعرخوانی و دکلمه اختصاص داشت. مصطفی آسور، ماموستا آسو، کریم دافعی، خالد فتاحی، حامد شافعی، پری کرمی و جمعی دیگر از شاعران در این بخش به اجرای شعر و دکلمه پرداختند.

اجرای موسیقی توسط هیمن آسور، محسن برقی جانی و اعضای گروه موسیقی نیز فضای این مراسم را با جلوه های هنری همراه کرد.

در پایان این آیین، کتاب «سەقز له ڕوانگەی شاعیراندا» با حضور مصطفی آسور و همسر وی رونمایی شد و از دست اندرکاران برگزاری مراسم، حامیان و همکاران این اثر فرهنگی تجلیل به عمل آمد.