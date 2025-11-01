به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه رسمی دفتر مطبوعاتی حزب دموکراسی و برابری خلقها (دم پارتی)، هیئت امرالی این حزب در ابتدای هفته آینده برای دیدار با عبدالله اوجالان، رهبر در بند PKK، به جزیره امرالی خواهد رفت.
بنا بر اطلاعیه منتشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی دم پارتی، هیئت ویژه این حزب که با نام «هیئت امرالی» شناخته میشود، قرار است در روز دوشنبه، ۳ نوامبر، با عبدالله اوجالان در جزیره امرالی دیدار کند.
اعضای این هیئت عبارتند از: پروین بولدان، نایبرئیس مجلس و از چهرههای برجسته سیاسی کرد، مدحت سنجر، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، و فائق اوزگور ارول، از اعضای فعال و شناختهشده دم پارتی.
در اطلاعیه منتشر شده از سوی حزب، هدف از این دیدار، بررسی آخرین تحولات سیاسی، وضعیت روند صلح و گفتوگو درباره شرایط زندان امرالی برشمرده شده است.
نظر شما