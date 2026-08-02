استفاده از کَش لِس برای کتمان درآمد، جرم و مشمول برخورد قانونی است

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری با بیان اینکه برخی تبلیغات در فضای مجازی درباره امکان پنهان سازی درآمد از طریق دستگاه های پرداخت غیرنقدی، فاقد اعتبار و خلاف واقع است، گفت: مؤدیان و صاحبان کسب وکارها باید توجه داشته باشند که سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس قوانین و با بهره گیری از اطلاعات مالی، بانکی و تراکنش ها، فعالیت های اقتصادی را رصد می کند و هیچ ابزار پرداختی نمی تواند موجب اختفای درآمد شود.

وی افزود: مبنای تشخیص مالیات، درآمد واقعی اشخاص است و نه صرفاً نوع ابزار پرداخت؛ بنابراین دریافت وجه از طریق کارتخوان، دستگاه های کَش لِس، کارت به کارت، چک یا سایر روش ها، در صورتی که ماهیت درآمدی داشته باشد، مشمول مقررات مالیاتی خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان اظهار کرد: برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی سودجویان، دستگاه های کَش لِس به شبکه های رسمی پرداخت متصل بوده و اطلاعات تراکنش های انجام شده از طریق این ابزارها قابل رصد است.

فعله گری ادامه داد: هرگونه تلاش برای کتمان درآمد از طریق استفاده از حساب های غیرتجاری، جابه جایی وجوه یا استفاده از ابزارهای پرداخت غیرمتعارف، نه تنها مانع از تشخیص مالیات نخواهد شد، بلکه می تواند موجب تعلق جرایم غیرقابل بخشش و برخوردهای قانونی شود.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت اقتصادی و همکاری مؤدیان با نظام مالیاتی، از صاحبان مشاغل خواست از تبلیغات گمراه کننده برخی افراد درباره روش های پنهان سازی درآمد پرهیز کرده و تکالیف قانونی خود را به درستی انجام دهند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان همچنین از مردم و فعالان اقتصادی خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مرتبط با فرار مالیاتی و کتمان درآمد، موضوع را از طریق مرکز ارتباط مردمی ۱۵۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و سامانه سوت زنی گزارش کنند.