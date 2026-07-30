هفت سال انتظار کردهای سری کانی برای بازگشت به خانه

به گزارش کردپرس هزاران کرد سوری که هفت سال پیش در پی عملیات نظامی ترکیه و گروه‌های مسلح هم‌پیمان آن از شهر سری‌کانی آواره شدند، همچنان چشم‌انتظار بازگشت به خانه‌های خود هستند؛ در حالی که به گفته آنان، شماری از نیروهای سابق مورد حمایت ترکیه هنوز در خانه‌هایشان سکونت دارند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد اوسی، ۲۶ ساله، که اکنون در اردوگاه «الطلائع» در نزدیکی حسکه زندگی می‌کند، می‌گوید افراد مسلحی که در جریان درگیری‌ها وارد سری‌کانی شدند، اکنون در خانه‌های مردم ساکن هستند و حتی به صاحبان اصلی خانه‌ها می‌گویند دیگر حقی برای بازگشت ندارند. او گفت: «از ما می‌خواهند فراموش کنیم که این خانه‌ها متعلق به ما بوده است. امیدواریم اداره خودگردان کردها، دولت سوریه و به‌ویژه وزارت دفاع، هرچه زودتر زمینه بازگشت ما را فراهم کنند.»

ترکیه در سال ۲۰۱۹ با همراهی گروه‌های مسلح متحد خود، بخش‌هایی از نوار مرزی شمال سوریه از جمله سری‌کانی را از کنترل نیروهای کرد خارج کرد. پس از آن، بسیاری از اعضای این گروه‌ها به همراه خانواده‌هایشان در این منطقه ساکن شدند.

بر اساس آمار سازمان ملل، با وجود پایان جنگ داخلی سوریه، هنوز حدود ۵.۵ میلیون نفر در داخل این کشور آواره هستند. در اردوگاه الطلائع، بسیاری از خانواده‌ها علاوه بر چادر، با خشت و گل سرپناه‌های کوچکی ساخته‌اند تا از گرمای شدید تابستان و سرمای زمستان در امان باشند. کوبار قادر، مادر ۴۳ ساله هفت فرزند، می‌گوید وعده بازگشت بارها تکرار شده اما هرگز عملی نشده است. او افزود: «تا زمانی که دیگران در خانه‌های ما زندگی می‌کنند، احساس امنیت برای بازگشت وجود ندارد. می‌خواهیم بدون ترس و تهدید به خانه‌هایمان برگردیم.»

گروه‌های مدافع حقوق بشر پیش‌تر گزارش داده بودند که پس از عملیات نظامی سال ۲۰۱۹، شماری از خانه‌ها و اموال ساکنان کرد منطقه مصادره یا غارت شده است. بازگشت آوارگان سری‌کانی یکی از محورهای توافقی است که در ژانویه سال جاری میان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و دولت دمشق برای ادغام نهادهای اداره خودگردان در ساختار دولت سوریه به دست آمد. با این حال، در حالی که بخشی از آوارگان منطقه عفرین توانسته‌اند به خانه‌های خود بازگردند، ساکنان سری‌کانی همچنان در انتظار اجرای این بخش از توافق هستند.

عبدالکریم عمر، نماینده اداره خودگردان در دمشق، بازگشت آوارگان سری‌کانی را یکی از مهم‌ترین بندهای اجرا نشده این توافق دانست. همچنین جوان عیسی، از اعضای کمیته نمایندگی آوارگان این منطقه، گفت اقداماتی مانند بازدیدهای میدانی و پاکسازی مین‌ها آغاز شده، اما وضعیت امنیتی و ادامه نفوذ ترکیه در منطقه همچنان مانع اصلی بازگشت ساکنان است.

در مقابل، یک مقام محلی در استان حسکه که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد ده‌ها خانواده تاکنون به سری‌کانی بازگشته‌اند و در مواردی که نیروهای مسلح در خانه‌های مردم حضور داشتند، پس از مراجعه مالکان، این خانه‌ها تخلیه شده است. به گفته او، برخی از آوارگان نیز به دلیل ارتباط با قسد، نگران اقدامات تلافی‌جویانه هستند و ترجیح می‌دهند تنها از مسیر رسمی دولت به منطقه بازگردند.

فاطنه عبدالقادر، زن ۶۵ ساله‌ای که همچنان در اردوگاه زندگی می‌کند، با چشمانی اشکبار گفت: «این چادر هرگز جای خانه‌ای را که هفت سال پیش ترک کردم، نمی‌گیرد. آرزو دارم دوباره به سرزمین سری‌کانی برگردم و آخرین روزهای عمرم را همان‌جا سپری کنم.»