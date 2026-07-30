چرا مسواک برقی کار نمیکند؟ بررسی علتها و روش رفع مشکل
وقتی مسواک برقی روشن نمیشود، معمولاً مشکل از تمام شدن شارژ باتری، خرابی شارژر، فرسودگی باتری، گیر کردن محور موتور، نفوذ آب یا خرابی دکمه روشن و خاموش است. برخی از این ایرادها با تمیز کردن دستگاه یا شارژ صحیح برطرف میشوند؛ اما مشکلات داخلی موتور و برد الکترونیکی به تعمیر تخصصی نیاز دارند.
اگر مسواک پس از انجام بررسیهای اولیه همچنان روشن نمیشود، بهتر است برای جلوگیری از آسیب بیشتر از خدمات تعمیر مسواک برقی در تهران استفاده کنید. باز کردن بدنه دستگاه در خانه ممکن است عایقبندی آن را از بین ببرد و باعث نفوذ آب به قطعات داخلی شود.
نوع خرابی تا حدی به برند و ساختار دستگاه نیز بستگی دارد. برای مثال، در بعضی مدلهای اورال بی مشکلات باتری، موتور و مدار شارژ بیشتر به بررسی تخصصی نیاز دارند. در چنین شرایطی مراجعه به نمایندگی تعمیر مسواک برقی Oral B راه مطمئنتری برای عیبیابی دستگاه است. دارندگان مدلهای براون نیز میتوانند برای بررسی اصولی قطعات از خدمات نمایندگی تعمیر مسواک برقی براون کمک بگیرند.
مهمترین دلایل کار نکردن مسواک برقی
روشن نشدن مسواک برقی همیشه به معنای سوختن موتور نیست. ابتدا باید وضعیت شارژ، عملکرد دکمه و نصب صحیح سری بررسی شود. رایجترین علتها عبارتاند از:
- تمام شدن یا ضعیف شدن باتری
- خرابی پایه یا آداپتور شارژ
- کثیف بودن محل قرارگیری روی شارژر
- فعال بودن قفل مسافرتی
- نصب نادرست یا گیر کردن سری مسواک
- نفوذ رطوبت به داخل بدنه
- خرابی کلید روشن و خاموش
- آسیبدیدگی موتور یا برد الکترونیکی
در ادامه هرکدام از این موارد را دقیقتر بررسی میکنیم.
۱. باتری مسواک کاملاً خالی شده است
سادهترین علت روشن نشدن مسواک برقی، تخلیه کامل باتری است. اگر دستگاه برای مدت طولانی استفاده نشده باشد، ممکن است با چند دقیقه شارژ روشن نشود. مسواک را طبق زمان توصیهشده در دفترچه راهنما روی پایه شارژ قرار دهید. بعضی مدلها برای شارژ اولیه یا بازیابی باتری کاملاً خالی به چندین ساعت زمان نیاز دارند.
اگر چراغ شارژ روشن میشود اما دستگاه پس از شارژ کامل کار نمیکند، احتمال فرسوده شدن باتری وجود دارد.
۲. باتری عمر مفید خود را از دست داده است
باتریهای قابل شارژ پس از مدتی ظرفیت اولیه خود را از دست میدهند. اگر مسواک فقط روی پایه روشن میشود، خیلی زود خاموش میشود یا شارژ آن تنها برای یک مرتبه استفاده کافی است، احتمالاً باتری ضعیف شده است.
تعویض باتری مسواک برقی کار سادهای نیست؛ زیرا بدنه بیشتر مدلها برای جلوگیری از ورود آب بهصورت آببندیشده ساخته میشود. باز کردن غیراصولی دستگاه میتواند این آببندی را از بین ببرد.
۳. پایه شارژ یا پریز برق مشکل دارد
ممکن است خود مسواک سالم باشد و برق به پایه شارژ نرسد. برای بررسی این موضوع:
- پریز را با وسیله برقی دیگری امتحان کنید.
- پایه شارژ را به پریز دیگری متصل کنید.
- کابل شارژر را از نظر پارگی، لهشدگی یا تغییر رنگ بررسی کنید.
- از قرار گرفتن صحیح مسواک روی پایه مطمئن شوید.
اگر کابل، پایه یا آداپتور بیش از حد گرم میشود، بوی سوختگی میدهد یا آثار آسیب دارد، استفاده از آن را متوقف کنید.
۴. رسوب و آلودگی مانع شارژ شدن دستگاه شده است
خمیردندان خشکشده، رطوبت و رسوبات آب ممکن است در قسمت پایینی مسواک یا روی پایه شارژ جمع شوند. این آلودگیها میتوانند مانع قرارگیری درست دستگاه روی شارژر شوند.
مسواک و شارژر را از برق جدا کنید و سطح آنها را با یک پارچه نرم و کمی مرطوب تمیز کنید. سپس اجازه دهید کاملاً خشک شوند. پایه شارژ را هرگز زیر آب نگیرید و برای تمیز کردن آن از مواد شوینده قوی استفاده نکنید.
۵. قفل مسافرتی فعال شده است
برخی مسواکهای برقی دارای قفل مسافرتی هستند تا دستگاه داخل کیف بهصورت اتفاقی روشن نشود. فعال بودن این قابلیت ممکن است باعث شود تصور کنید مسواک خراب شده است.
روش غیرفعال کردن قفل در مدلهای مختلف یکسان نیست. معمولاً با نگه داشتن دکمه روشن و خاموش برای چند ثانیه انجام میشود؛ اما بهتر است دستورالعمل همان مدل را در دفترچه دستگاه بررسی کنید.
۶. سری مسواک درست نصب نشده یا گیر کرده است
تجمع خمیردندان و جرم در اطراف محور فلزی میتواند حرکت سری را محدود کند. سری را جدا کرده و محل اتصال آن به بدنه را بهآرامی تمیز کنید. سپس سری را بدون فشار اضافی در جای خود قرار دهید.
اگر محور بدون سری حرکت میکند اما پس از نصب سری متوقف میشود، احتمالاً سری خراب، نامتناسب یا بیش از حد سفت شده است. استفاده از سری استاندارد و سازگار با مدل دستگاه میتواند مشکل را برطرف کند.
۷. آب وارد بدنه مسواک شده است
مسواکهای برقی در برابر رطوبت مقاوماند، اما این موضوع به معنای نفوذناپذیری دائمی آنها نیست. افتادن دستگاه، ایجاد ترک روی بدنه یا باز شدن آببندی ممکن است باعث ورود آب به موتور و برد شود.
روشن شدن خودبهخودی، قطع و وصل شدن، ایجاد صدای غیرعادی یا مشاهده رطوبت داخل بدنه از نشانههای احتمالی نفوذ آب هستند. در این شرایط دستگاه را روشن یا شارژ نکنید و برای بررسی تخصصی تحویل تعمیرکار دهید.
۸. دکمه، موتور یا برد الکترونیکی خراب شده است
اگر مسواک شارژ دارد اما با فشردن دکمه هیچ واکنشی نشان نمیدهد، ممکن است کلید پاور خراب شده باشد. شنیدن صدای موتور بدون حرکت سری نیز میتواند به شکستگی یا گیرکردن قطعات انتقال حرکت مربوط باشد.
در مواردی که دستگاه کاملاً خاموش است، احتمال خرابی مدار شارژ، اتصالات داخلی یا برد الکترونیکی نیز وجود دارد. تشخیص این مشکلات به ابزار مناسب و باز کردن اصولی بدنه نیاز دارد.
چگونه مسواک برقی را در خانه عیبیابی کنیم؟
پیش از مراجعه برای تعمیر، مراحل زیر را بهترتیب انجام دهید:
- پریز برق و سلامت کابل شارژر را بررسی کنید.
- قسمت پایینی مسواک و پایه شارژ را تمیز و خشک کنید.
- دستگاه را برای مدت توصیهشده در دفترچه شارژ کنید.
- قفل مسافرتی را غیرفعال کنید.
- سری را جدا کرده و محور دستگاه را بررسی کنید.
- مسواک را از نظر ترک، نفوذ آب، داغ شدن یا بوی سوختگی کنترل کنید.
اگر مشکل برطرف نشد، بدنه مسواک را در خانه باز نکنید؛ بهویژه اگر دستگاه هنوز دارای گارانتی است.
چه زمانی مسواک برقی به تعمیر نیاز دارد؟
در صورت مشاهده هرکدام از نشانههای زیر، تعمیر تخصصی دستگاه ضروری است:
- مسواک پس از شارژ کامل روشن نمیشود.
- باتری در مدت بسیار کوتاهی تخلیه میشود.
- دستگاه هنگام شارژ بیش از حد داغ میشود.
- موتور صدا دارد اما سری حرکت نمیکند.
- مسواک خودبهخود روشن یا خاموش میشود.
- بوی سوختگی یا صدای غیرعادی شنیده میشود.
- آب وارد بدنه شده است.
جمعبندی
کار نکردن مسواک برقی میتواند از یک مشکل ساده مانند خالی بودن باتری یا نصب نادرست سری تا خرابی باتری، موتور و برد الکترونیکی ناشی شود. ابتدا پریز، شارژر، نظافت پایه، قفل مسافرتی و سری دستگاه را بررسی کنید. اگر مسواک همچنان روشن نشد یا نشانههایی مانند داغ شدن، بوی سوختگی و نفوذ آب داشت، استفاده از آن را متوقف کرده و برای عیبیابی تخصصی اقدام کنید.
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