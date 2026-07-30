مرز باشماق با آمادگی کامل، میزبان زائران اربعین/۸۰ موکب و خدمات رایگان در خدمت زائران

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در جریان بازدید از مرز باشماق و روند اجرای طرح ویژه نظارتی اربعین، گفت: این بازدید در راستای اجرای سیاست های سازمان تعزیرات حکومتی و تشدید نظارت بر بازار و خدمات رسانی به زائران انجام شده است.

وی اظهار کرد: در قالب این طرح، دو اکیپ مشترک با حضور تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان در مرز باشماق و محورهای منتهی به آن مستقر شده اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان افزود: در جریان این بازدیدها پایانه های مسافری، جایگاه های سوخت، رستوران ها، مراکز اقامتی بین راهی و سایر واحدهای خدماتی مورد بازرسی قرار گرفت و بر رعایت نرخ های مصوب، کیفیت خدمات، ضوابط بهداشتی و حفظ حقوق زائران تأکید شد.

رحیمیان با اشاره به استقرار ۸۰ موکب در مرز باشماق، ادامه داد: این موکب ها به صورت شبانه روزی خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی به زائران ارائه می کنند و هماهنگی مطلوبی میان دستگاه های اجرایی و نهادهای مردمی برای خدمت رسانی برقرار است.

وی از رایگان بودن پارکینگ مرز باشماق و خدمات امدادی و پشتیبانی خودروها خبر داد و یادآور شد: این خدمات بدون دریافت هزینه در اختیار زائران قرار می گیرد تا سفری ایمن و آرام را آغاز کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با تأکید بر اینکه حقوق زائران خط قرمز دستگاه های نظارتی است، بیان کرد: گشت های مشترک تا پایان ایام اربعین به صورت مستمر فعال خواهند بود و با هرگونه گران فروشی، کم فروشی، تخلفات بهداشتی و صنفی بدون اغماض برخورد قانونی می شود.

رحیمیان مرز باشماق را به دلیل برخورداری از زیرساخت های مناسب، سهولت تردد، استقرار گسترده موکب ها، پارکینگ و خدمات خودرویی رایگان و آب وهوای مناسب، یکی از بهترین مسیرهای عزیمت به عتبات عالیات معرفی کرد و از زائران خواست این مرز را برای سفر اربعین انتخاب کنند.