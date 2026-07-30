دستگیری ۲۰ سارق و کشف ۵۰ فقره سرقت در مریوان

به گزارش کرد پرس، سرهنگ عطا نادری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با سرقت، شناسایی و دستگیری سارقان با تلاش پلیس آگاهی و عوامل تجسس کلانتری های شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار کرد: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی، در چند عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری ۲۰ سارق سابقه دار شدند.

فرمانده انتظامی مریوان با اشاره به نتایج تحقیقات پلیسی، افزود: متهمان در بازجویی های تخصصی به ۵۰ فقره سرقت شامل سرقت از مغازه، منزل، خانه باغ، خودرو و وسایل و لوازم داخل خودرو اعتراف کردند.

سرهنگ نادری با توصیه به شهروندان برای پیشگیری از سرقت، بر استفاده از تجهیزات حفاظتی از جمله نصب دوربین مداربسته، بهره گیری از قفل های استاندارد و تقویت سیستم های ایمنی اماکن تأکید کرد و خواستار همکاری مردم با پلیس در کاهش وقوع سرقت شد.