۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی کردستان زیر کشت زعفران است

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به آغاز فصل برداشت طلای سرخ، گفت: خاستگاه اصلی زعفران ایران است و نود درصد این محصول ارزشمند در جهان در کشورمان تولید می شود.

وی با اشاره به فصل برداشت از بیستم مهرماه در استان و ادامه برداشت تا پایان آذر، افزود: کشاورزان کردستانی در چند سال اخیر با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه و تمایل به کشت محصولات کم آب بر با پشتکار و علاقه مندی اقدام به کشت این ادویه گران قیمت کرده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: در سال جاری سطح زیرکشت زعفران در استان در قالب کشاورزی قراردادی به یک صد هکتار رسیده و پیش بینی می شود نسبت به سال گذشته عملکرد تولید ۱۰۰ کیلوگرم افزایش تولید داشته باشیم.

نقشبندی ادامه داد: در واحدهای فعال زعفران ۴۰ نفر نیرو به صورت دائم و حدود به ۳۰۰ نفر نیروی فصلی مشغول به کار هستند که این امر نشانگر نقش مهم زعفران در ایجاد اشتغال پایدار روستایی است.

وی یادآور شد: سازگاری زعفران با شرایط اقلیمی کردستان باعث استقبال کشاورزان از کشت این محصول شده است زیرا زعفران تنها ده درصد از میزان آب مصرفی محصولاتی مانند سیب زمینی را نیاز دارد و در فصل تابستان بدون آبیاری رشد می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان زعفران را محصولی کاملاً اقتصادی دانست و بیان کرد: سودآوری این محصول برای کشاورزان نسبت به کشت غالب استان ده تا بیست برابر است و همین مسئله موجب شده محصول زعفران جایگاه خود را به عنوان الگویی اقتصادی و پایدار در کشاورزی استان تثبیت کند.

نقشبندی گفت: زعفران گیاهی چند ساله است و پس از گذشت هشت سال از چرخه تولید، پیاز زعفران برداشت و مجدداً خریداری می شود تا برای ایجاد مزارع جدید مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهار کرد: پس از برداشت زعفران، هزینه های انجام شده توسط پیمانکاران از محل فروش محصول کسر و مابقی به کشاورز پرداخت می شود که این روش علاوه بر ایجاد نظم اقتصادی، منجر به سودآوری بیشتر برای تولیدکنندگان زعفران شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: کشت طلای سرخ علاوه بر بهره وری بالا، زمینه اشتغال و رضایتمندی کشاورزان را فراهم کرده و ضمن فروش در فروشگاه های زنجیره ای، مازاد تولید به کشورهای آسیایی و اروپایی در مقیاسی محدود صادر می شود.

نقشبندی ادامه داد: بر اساس برآورد های انجام شده پیش بینی می شود امسال حدود ۵۰۰ کیلوگرم زعفران از سطح ۱۰۰ هکتار از اراضی استان برداشت و روانه بازار مصرف شود که این موفقیت نشانه ای روشن از رشد اقتصادی و پویایی تلاش گران عرصه کشاورزی در کردستان است.