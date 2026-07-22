به گزارش کردپرس، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به رویکرد مدیریت استان در استقرار نظام حکمرانی کارآمد، گفت: پاسخگویی شفاف، تکریم مردم و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان بوده و راه‌اندازی سامانه «فواد ۱۲۸» می‌تواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای رضایت‌مندی شهروندان ایفا کند.



رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور نیز راه‌اندازی سامانه «فواد ۱۲۸» را گامی مهم در مسیر افزایش شفافیت، تسریع رسیدگی به مطالبات مردمی و ارتقای سلامت اداری دانسته و افزود: همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های این سامانه در راستای صیانت از حقوق شهروندان ضروری است.



این دیدار دو طرف بر استمرار همکاری‌های مشترک میان سازمان اداری و استخدامی کشور و مدیریت ارشد آذربایجان‌غربی، توسعه سازوکارهای هوشمند نظارتی، ارتقای بهره‌وری نظام اداری و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگویی و سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کردند.



با آغاز به کار سامانه «فواد ۱۲۸» در آذربایجان‌غربی، فصل تازه‌ای از نظارت هوشمند، پاسخگویی سریع و ارتقای سلامت نظام اداری در استان رقم خورد؛ اقدامی که با اتصال استان به شبکه ملی فوریت‌های اداری، زمینه رسیدگی متمرکز، دقیق و شفاف به مطالبات و شکایات مردمی را بیش از پیش فراهم می‌کند.



در آیین افتتاح این سامانه که در جلسه شورای تحول اداری استان و با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، کامل داودی رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، آذربایجان‌غربی به شبکه ملی «فواد» پیوست.



این سامانه با هدف ایجاد سازوکاری یکپارچه برای ثبت، پیگیری و نظارت بر شکایات مردمی راه‌اندازی شده و فرآیند رسیدگی به مطالبات شهروندان را منسجم‌تر و کارآمدتر خواهد کرد.



در این مراسم با تأکید بر نقش مردم در اصلاح فرآیندهای اداری، اعلام شد عملکرد دستگاه‌های اجرایی به صورت مستمر ارزیابی و نتایج آن در عالی‌ترین سطوح مدیریتی کشور بررسی می‌شود.



