به گزارش کردپرس، بر اساس اعلام سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ترکیه (AFAD)، این زمین لرزه امروز شنبه ساعت ۰۶:۲۰ بامداد به وقت محلی، در شهرستان باتال‌غازی استان مالاتیا رخ داد.

بر اساس داده‌های اولیه، کانون این زمین‌لرزه در عمق ۱۵.۵۹ کیلومتری زمین قرار داشته است.

سیدار یاووز، استاندار مالاتیا، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که گروه‌های ارزیابی بلافاصله پس از وقوع زمین‌لرزه عملیات میدانی را آغاز کرده‌اند و تاکنون هیچ گزارش یا نشانه‌ای از خسارت یا وضعیت اضطراری دریافت نشده است.

مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، نیز در پیامی اعلام کرد این زمین‌لرزه علاوه بر مالاتیا، در استان‌های الازیغ، آدیامان، درسیم (تونجلی) و اورفا نیز احساس شده است. وی با آرزوی سلامتی برای شهروندان آسیب‌دیده تأکید کرد که تاکنون هیچ وضعیت منفی گزارش نشده است.

از سوی دیگر، مراد کوروم، وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه، اعلام کرد: «در حال حاضر هیچ مورد منفی شناسایی نشده است، اما تمامی گزارش‌های دریافتی در حال بررسی است.»

سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ترکیه (AFAD) نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پس از وقوع زمین‌لرزه، تیم‌های امدادی و کارشناسی همچنان در حال پایش و ارزیابی مناطق آسیب‌دیده هستند و تاکنون گزارشی از خسارات یا تلفات احتمالی دریافت نشده است.