ساعت اتمی بومی ترکیه به فضا پرتاب شد

بهه گزارش کردپرس، محمد فاتح کاجیر، وزیر صنعت و فناوری ترکیه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ساعت اتمی روبیدیومی بومی این کشور در چارچوب مأموریت ترنسپورتر-۱۷ شرکت اسپیس‌ایکس (SpaceX Transporter-17) با موفقیت به فضا پرتاب شده و نخستین سیگنال آن نیز با موفقیت دریافت شده است.

کاجیر با اشاره به اینکه ساعت‌های اتمی زمان را بر پایه فرکانس ثابت ارتعاشات اتم‌ها و الکترون‌ها با دقتی بسیار بالا اندازه‌گیری می‌کنند، گفت اتم روبیدیوم در هر ثانیه ۶ میلیارد و ۸۳۴ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۶۱۰ بار میان سطوح مختلف انرژی نوسان می‌کند و همین ویژگی، مبنای دقت بسیار بالای این فناوری است.

او تأکید کرد ساعت اتمی روبیدیومی یکی از پروژه‌های راهبردی برنامه ملی فضایی ترکیه برای ایجاد سامانه منطقه‌ای موقعیت‌یابی و زمان‌سنجی است و این پروژه با هدایت آژانس فضایی ترکیه (TUA)، با پیمانکاری اصلی مؤسسه ملی اندازه‌شناسی وابسته به شورای پژوهش‌های علمی و فناوری ترکیه (TÜBİTAK UME) و با همکاری مؤسسه فناوری‌های فضایی شورای پژوهش‌های علمی و فناوری ترکیه (TÜBİTAK UZAY) و مرکز نوآوری دانشگاه فنی استانبول (İTÜNOVA) به‌طور کامل با توان داخلی توسعه یافته است.

وزیر صنعت و فناوری ترکیه افزود این ساعت اتمی پس از آزمایش در محیط فضا و نصب روی یک ماهواره مکعبی، در توسعه فناوری‌های بومی زمان‌سنجی و فرکانس فضایی نقش مهمی خواهد داشت و در آینده در حوزه‌هایی مانند سامانه‌های ماهواره‌ای، زیرساخت‌های مخابراتی، ناوبری، تحقیقات علمی و مأموریت‌های فضایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کاجیر همچنین اظهار داشت با موفقیت این مأموریت، ترکیه به جمع کشورهایی می‌پیوندد که فناوری ساعت اتمی آزمایش‌شده در فضا را در اختیار دارند. به گفته او، توسعه بومی این فناوری علاوه بر کاهش وابستگی به خارج، هزینه تولید ماهواره‌ها را نیز کاهش می‌دهد و تجربه ارزشمندی در زمینه طراحی، آزمایش و بهره‌برداری از فناوری‌های پیشرفته فضایی برای پروژه‌های آینده در اختیار صنعت فضایی ترکیه قرار خواهد داد.