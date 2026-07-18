قاچاقچی سوخت در سقز به پرداخت ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: پرونده قاچاق ۱۷ هزار لیتر نفت گاز به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان سقز رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر احتساب ارزش وسیله نقلیه، وی را به پرداخت ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اظهار کرد: این محموله قاچاق توسط مأموران پلیس آگاهی و در پی دریافت گزارش های مردمی و اطلاعات منابع محلی مبنی بر حمل غیرمجاز سوخت، از یک دستگاه کامیون کشف شد.

رحیمیان ادامه داد: پس از کشف محموله، پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال و پس از طی مراحل قانونی، حکم محکومیت متهم صادر شد.