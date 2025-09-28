زمین لرزه ۵,۴ ریشتری در استان کوتاهیه ترکیه؛ زمین لرزه در استانبول هم حس شد

به گزارش کردپرس، به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد)، زمینلرزهای به بزرگی ۵,۴ ریشتر با مرکزیت شهرستان سیماو در استان کوتاهیه ساعت ۱۲:۵۹ امروز به وقوع پیوست. این زمین لرزه در عمق ۸,۴۶ کیلومتری زمین ثبت شد و در شهرهای استانبول، بورسا، قوجائلی، ازمیر، یالووا، اسکیشهر و بالیک اسیر نیز احساس شد.
دقایقی بعد، ساعت ۱۳:۱۲، زمینلرزه دیگری به بزرگی ۴ ریشتر در همان منطقه و در عمق ۱۰,۵۹ کیلومتری رخ داد.
علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که تمامی تیمهای آفاد و نهادهای مرتبط عملیات پایش میدانی را آغاز کردهاند و افزود: «با مردم آسیبدیده ابراز همدردی میکنم. خدا کشور و ملت ما را از بلایا در امان نگه دارد.»
در بیانیه رسمی آفاد نیز تأکید شده است که تاکنون هیچ وضعیت منفی یا خسارت قابلتوجهی گزارش نشده و عملیات بررسی میدانی ادامه دارد.
موسی ایشین، استاندار کوتاهیه، در گفتوگو با خبرنگار آناتولی اعلام کرد که «هیچ تلفات جانی و خسارت مالی گزارش نشده است. تحقیقات و بررسیهای ما در حال ادامه است. در هفتههای اخیر نیز در همین منطقه چندین پسلرزه رخ داده بود.»
کبرا تکل آکتولون، شهردار سیماو، هم در گفتوگویی تلفنی با شبکه NTV اظهار داشت که «زلزله بسیار شدید احساس شد. تماسهای شهروندان بیوقفه ادامه دارد. هماکنون تیمهای آتشنشانی و امدادی در میدان حضور دارند و بررسیها ادامه دارد.»
همچنین نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، و جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور، در پیامهای جداگانهای ضمن ابراز همدردی با مردم، اعلام کردند که نهادهای مربوطه تحت هماهنگی آفاد در حال ارزیابی سریع وضعیت هستند.
مراد کوروم، وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی نیز با بیان اینکه «خوشبختانه تا این لحظه گزارشی از خسارت جدی وجود ندارد»، گفت: «ادارات محلی بر اساس گزارشهای مردمی، عملیات بررسی خسارت را آغاز کردهاند.»
به گفته مقامات، تا لحظه انتشار خبر، گزارشی از تلفات یا خسارت جدی ناشی از این زمینلرزه در دست نیست و عملیات میدانی همچنان ادامه دارد.
نظر شما