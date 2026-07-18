به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش اویل پرایس، شرکت آمریکایی کونوکوفیلیپس توافق کرده است ۴۲ درصد از سهام شرکت توسعه‌ای متعلق به بی‌پی را که مسئول اجرای پروژه توسعه چهار میدان بزرگ نفتی منطقه کرکوک است، خریداری کند. با این توافق، کونوکوفیلیپس پس از بیش از یک دهه بار دیگر به صنعت نفت عراق بازمی‌گردد.

پروژه توسعه میادین کرکوک بر پایه قرارداد توسعه و تولید میان دولت عراق و بی‌پی اجرا می‌شود و ارزش سرمایه‌گذاری آن حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. هدف مرحله نخست این طرح، برداشت بیش از سه میلیارد بشکه معادل نفت از ذخایر قابل استحصال و افزایش ظرفیت تولید این میدان‌های قدیمی است.

بر اساس مفاد توافق، شرکت مشترک بی‌پی و کونوکوفیلیپس به‌صورت یک مشارکت سرمایه‌ای فعالیت خواهد کرد و دو شرکت بدون نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجه، متناسب با افزایش تولید و هزینه‌های پروژه از منافع آن بهره‌مند خواهند شد. در عین حال، شرکت نفت شمال عراق و شرکت گاز شمال عراق همچنان مسئولیت عملیات اجرایی و مدیریت روزانه میادین را بر عهده خواهند داشت.

این توافق در شرایطی انجام می‌شود که دولت عراق تلاش می‌کند حضور شرکت‌های آمریکایی و اروپایی را در بخش انرژی کشور افزایش دهد. گزارش‌ها حاکی است علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در ماه‌های اخیر مذاکراتی با شرکت‌های بزرگ آمریکایی از جمله کونوکوفیلیپس و شورون برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی انجام داده است که با هدف ایجاد توازن در برابر حضور گسترده شرکت‌های چینی در صنعت نفت عراق ارزیابی می‌شود.

میدان نفتی کرکوک که در سال ۱۹۲۷ در منطقه باباگورگور کشف شد، از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین میادین نفتی خاورمیانه به شمار می‌رود. این میدان در اوج تولید خود روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد، اما به دلیل دهه‌ها جنگ، تحریم، فرسودگی تأسیسات و کمبود سرمایه‌گذاری، تولید آن به حدود ۲۸۵ تا ۳۳۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

در همین حال، عراق از مارس ۲۰۲۶ صادرات نفت از مسیر خط لوله کرکوک–جیهان به ترکیه را از سر گرفته و روزانه حدود ۲۵۰ هزار بشکه نفت از این مسیر صادر می‌کند. بغداد همچنین در کنار این مسیر، احیای خط لوله کرکوک–بانیاس از طریق سوریه را نیز به‌عنوان گزینه‌ای برای تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت و کاهش وابستگی به تنگه هرمز دنبال می‌کند.

کارشناسان معتقدند مشارکت بی‌پی و کونوکوفیلیپس می‌تواند نقطه عطفی در احیای ظرفیت تولید نفت شمال عراق باشد. این پروژه علاوه بر افزایش تولید، از نظر ژئوپلیتیکی نیز اهمیت دارد و نشان‌دهنده تلاش بغداد برای جذب سرمایه و فناوری شرکت‌های غربی و تقویت نقش آنها در صنعت انرژی عراق است.