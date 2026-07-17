پیکر گردشگر مغروق در آبشار «سوله دوکل» پیدا شد

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی اظهار کرد: با توجه به دستور و پیگیری مستمر استاندار آذربایجان‌غربی مبنی بر بسیج کلیه امکانات و نیروهای امدادی برای یافتن پیکر مغروق سوله دوکل صبح امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۵ بعد از هشت روز جستجوی مداوم پیکر بانوی مغروق مفقودی در سوله دوکل با تلاش نیروهای امدادی و محلی پیدا شد.



او افزود: پیکر این فرد با هویت معلوم و با تلاش نیروهای امدادی و داوطلبان بومی منطقه در فاصله ۲ کیلومتری از تاج آبشار از آب های خروشان خارج و به عوامل ذی صلاح تحویل شد.



در همین خصوص استاندار آذربایجان‌غربی در پی پایان عملیات جست‌وجوی دکتر پری ملک‌زاده استاد دانشگاه ارومیه، ضمن ابراز تأسف عمیق و تسلیت به خانواده آن مرحومه، از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر نیروهای جمعیت هلال‌احمر، مدیریت بحران، اورژانس، مرزبانی، نیروهای انتظامی، دستگاه‌های اجرایی، اهالی منطقه و داوطلبان حاضر در عملیات قدردانی کرد.



رضا رحمانی با اشاره به بسیج همه ظرفیت‌های امدادی استان از نخستین ساعات وقوع حادثه، اظهار کرد: همدلی، هماهنگی و حضور شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی در منطقه صعب‌العبور سوله‌دوکل، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و ایثار در خدمت به مردم بود و این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.



عملیات جست‌وجوی مرحوم دکتر پری ملک‌زاده که با دستور و پیگیری مستمر استاندار آذربایجان‌غربی به‌صورت ویژه دنبال می‌شد، صبح امروز با کشف پیکر وی پس از هشت روز تلاش بی‌وقفه نیروهای امدادی و داوطلبان محلی به پایان رسید.



