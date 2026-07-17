مرگ جوان مراغه ای با شیرجه در آبشار سردشت/غرق شدن جوانی دیگر در سد بوکان

او افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل، عملیات پیشرفته احیای قلبی ریوی (CPR) را آغاز کردند اما با وجود تلاش‌های انجام شده، این جوان که در منطقه ممنوعه سد اقدام به شنا کرده بود، جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی گفت: در حادثه‌ای دیگر که در آبشار شلماش سردشت رخ داد، یک جوان اهل مراغه پس از شیرجه زدن در آبشار و برخورد سر با سنگ، دچار آسیب شدید مغزی شد و سپس در آب غرق شد.

رضازاده بیان کرد: پیش از رسیدن نیروهای امدادی، این فرد توسط مردم از آب خارج شده بود که کارشناسان اورژانس عملیات احیای قلبی ریوی را در محل آغاز کردند.

او ادامه داد: عملیات احیا تا زمان انتقال به بیمارستان امام خمینی سردشت ادامه یافت اما با وجود تلاش تیم‌های امدادی و درمانی، این جوان نیز جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی نسبت به خطرات شنا در سدها، آبشارها، رودخانه‌ها و سایر مناطق طبیعی فاقد ایمنی هشدار داد و گفت: کم‌عمق بودن آب، وجود سنگ‌های پنهان، جریان‌های خطرناک و شنا در مناطق فاقد نجات‌غریق از مهم‌ترین عوامل بروز حوادث مرگبار در این مناطق است.

او از شهروندان و مسافران خواست از شنا و شیرجه در مناطق پرخطر خودداری کرده و در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق تماس با شماره ۱۱۵ به اورژانس اطلاع دهند.