دو سرباز ارتش ترکیه در «ختای» بر اثر تشنگی جان باختند

به گزارش کردپرس، خیرالله خالد کارامان و سمیح اردوغان دو سرباز جوان ارتش ترکیه پس از انتقال به بیمارستان به دلیل تب شدید و کمآبی مفرط، در پایگاه آموزش نظامی دریایی اسکندرون درگذشتند. نتایج اولیه کالبدشکافی نشان داد مرگ آنان ناشی از دهیدراتاسیون شدید و نارسایی چندگانه اندامها بوده است. این حادثه موجی از اعتراضات سیاسی و اجتماعی بهدنبال داشت و مخالفان دولت با اشاره به گرمای شدید و تمرینهای طولانیمدت در فضای باز، این فاجعه را «سهلانگاری مرگبار» توصیف کردند.
جزئیات حادثه
وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که ۲۵ جولای ۲۰۲۵، هفت سرباز که در حال گذراندن دوره آموزش پایه در پایگاه آموزشی دریایی اسکندرون بودند، با شکایت از تب شدید ابتدا در مرکز معاینه یکمرحلهای تحت درمان قرار گرفتند و سپس به بیمارستان منتقل شدند.
وزارت دفاع می گوید این دو سرباز ۲۹ ساله، خیرالله خالد کارامان و سمیح اردوغان، با وجود تلاشهای پزشکی جان باختند. بر اساس گزارش اولیه کالبدشکافی، علت مرگ کمآبی شدید بدن (دهیدراتاسیون) و اختلال در سطح سدیم خون بوده که منجر به نارسایی چندگانه اندامها شده است.
پنج سرباز دیگر همچنان تحت درمان قرار دارند و وزارت دفاع از آغاز تحقیقات اداری در این زمینه خبر داد.
انتقادات تند و واکنشهای سیاسی
این حادثه موجی از اعتراضات را در فضای سیاسی ترکیه برانگیخت. مخالفان دولت این رویداد را «سهلانگاری غیرقابل قبول» دانستند و خواستار مجازات مسئولان شدند.
مراد امیر، نماینده حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، گفت: «این حادثه نتیجه مستقیم سهلانگاری است. ما دیگر فرزندان خود را نه در میدان نبرد، بلکه در پادگانها و بهدلیل بیتوجهی از دست میدهیم. این فاجعه نباید بدون مجازات باقی بماند.»
مراد باکان، معاون رئیس CHP، با انتقاد شدید افزود: «این جوانان فرزندان فقیر این کشور بودند و به ارتش سپرده شده بودند. آنها نباید تشنه میماندند و به دلیل عدم تعادل سدیم خون جان خود را از دست میدادند. اگر این یک سهلانگاری نیست، پس قساوت و حتی عمد است!»
سرا قاضی گیل، نماینده حزب کارگر ترکیه (TİP)، نیز در انتقادی تند گفت: «چطور ممکن است در این گرمای طاقتفرسا سربازان را تا حد مرگ تمرین دهند؟ این یک فاجعه انسانی و نتیجه مستقیم بیکفایتی است.»
یانکی باغجیاوغلو، معاون رئیس CHP در امور دفاع ملی، این حادثه را نشانه نقص جدی در سیستم سلامت نظامی دانست و تأکید کرد: «اگر دستورالعملهای لازم رعایت میشد، این سربازان زنده میماندند. آموزش در چنین گرمای شدیدی بدون مراقبت پزشکی کافی، نشانه آشکار ضعف نظارتی است.»
همچنین چندین افسر بازنشسته ارتش ترکیه از جمله مصطفی اونسل و هاکان شاهین این حادثه را بیسابقه دانسته و آن را نشانه «سقوط استانداردهای ایمنی در ارتش» توصیف کردند.
مراسم تشییع و اندوه عمومی
پیکر دو سرباز جوان جان باخته پس از برگزاری مراسم رسمی نظامی، با حضور مقامهای ارتش و خانوادهها به زادگاهشان منتقل شد. مردم با اندوه عمیق، این دو جوان را که برای خدمت وظیفه به ارتش رفته بودند، بدرقه کردند.
