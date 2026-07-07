به گزارش کردپرس، همزمان با سفر رسمی «امانوئل مکرون» رئیسجمهور فرانسه به سوریه و دیدار او با «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه، چند انفجار در مرکز دمشق به وقوع پیوست که موجب تشدید تدابیر امنیتی در پایتخت این کشور شد.
به نوشته رسانههای بینالمللی، دستکم دو انفجار در نزدیکی هتل «فور سیزنز» دمشق، محل اقامت هیئت فرانسوی، رخ داد. منابع امنیتی اعلام کردهاند که انفجارها ناشی از کارگذاری چند وسیله انفجاری بوده است، اما تاکنون جزئیات رسمی درباره عاملان این حادثه یا شمار احتمالی قربانیان منتشر نشده است.
دفتر ریاستجمهوری فرانسه اعلام کرد امانوئل مکرون هنگام وقوع انفجارها در مسیر دیدار با احمد الشرع یا در کاخ ریاستجمهوری حضور داشت و آسیبی به وی وارد نشده است. بر اساس این اعلام، برنامههای سفر رئیسجمهور فرانسه بدون تغییر ادامه یافت و دیدار دو طرف طبق برنامه برگزار شد.
پس از وقوع انفجارها، نیروهای امنیتی سوریه محدوده محل حادثه را مسدود کرده و تدابیر امنیتی در بخشهایی از دمشق را افزایش دادند. تصاویر منتشرشده از محل نیز دود غلیظ و خسارت به چند خودرو را نشان میدهد.
سفر مکرون به دمشق از آن جهت اهمیت دارد که نخستین سفر یک رئیسجمهور فرانسه به سوریه از سال ۲۰۰۹ و یکی از مهمترین دیدارهای دیپلماتیک میان دو کشور در سالهای اخیر به شمار میرود. این سفر با هدف گفتوگو درباره روابط دوجانبه، روند بازسازی سوریه و گسترش همکاریهای اقتصادی انجام شده است.
تا زمان انتشار این خبر، هیچ گروهی مسئولیت انفجارها را بر عهده نگرفته و تحقیقات درباره ابعاد و عوامل این حادثه ادامه دارد.
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