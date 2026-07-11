به گزارش کردپرس، مرکز مطالعات کردی آلمان در تحلیلی به بررسی پیام‌ها و پیامدهای دو انفجار دمشق همزمان با سفر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، پرداخته و معتقد است زمان‌بندی این حملات نشان می‌دهد هدف اصلی عاملان، ارسال پیامی سیاسی و امنیتی به دولت انتقالی سوریه و شرکای بین‌المللی آن بوده است.

این انفجارها در نزدیکی محل اقامت رئیس‌جمهور فرانسه و در آستانه نشست ناتو در آنکارا رخ داد که به اعتقاد نویسنده، فراتر از یک حادثه امنیتی، نشانه‌ای از شکنندگی ساختار امنیتی سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد است. در این تحلیل، فرضیه دخالت بازیگران خارجی از جمله اسرائیل، ترکیه فاقد شواهد کافی دانسته شده است. به باور نویسنده، نسبت دادن انفجارها به این کشورها بیشتر تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های امنیتی داخلی است تا نتیجه یک ارزیابی مستند. تحلیل تأکید می‌کند که نه ترکیه و نه فرانسه در شرایط کنونی در مسیر رقابت مستقیم بر سر نفوذ در سوریه قرار ندارند و آنکارا نیز از گسترش نقش اقتصادی اروپا در بازسازی سوریه سود می‌برد.

مرکز مطالعات کردی آلمان محتمل‌ترین سناریو را فعالیت گروه‌های داخلی یا عناصر نفوذی در دستگاه‌های امنیتی می‌داند. به اعتقاد نویسنده، احتمال دارد اعضای داعش، حراس‌الدین یا نیروهای ناراضی از سیاست‌های دولت انتقالی، به‌ویژه رویکرد آن در گسترش روابط با غرب، پشت این عملیات‌ها قرار داشته باشند. در این چارچوب، انفجارها تلاشی برای یادآوری استمرار حضور جریان‌های افراطی و مخالفت آنها با سیاست‌های دولت احمد الشرع تلقی می‌شود. این تحلیل تأکید می‌کند که مهم‌ترین پیام انفجارها، زیر سؤال بردن توانایی دولت انتقالی در کنترل اوضاع امنیتی، به‌ویژه در پایتخت، است. وقوع چنین حملاتی در زمان حضور رئیس‌جمهور فرانسه می‌تواند اعتماد کشورهای غربی، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی به روند بازسازی سوریه را تحت تأثیر قرار دهد.به اعتقاد نویسنده، عاملان این عملیات بیش از آنکه به دنبال وارد کردن خسارت مستقیم باشند، تلاش داشتند این تصور را ایجاد کنند که دمشق هنوز از ثبات کافی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار نیست.

مرکز مطالعات کردی آلمان معتقد است با وجود این رخداد، انفجارها نتوانستند مسیر روابط پاریس و دمشق را تغییر دهند. امانوئل مکرون بدون تغییر در برنامه سفر خود، مذاکرات و توافق‌های اقتصادی با دولت سوریه را ادامه داد و فرانسه نشان داد که همچنان به تعامل با دولت انتقالی به عنوان بخشی از راهبرد خود در شرق مدیترانه پایبند است. بر اساس این تفسیر، اولویت‌های پاریس نیز نسبت به ابتدای تعامل با دولت جدید سوریه تغییر کرده است. اگر در ماه‌های نخست بر تشکیل دولت فراگیر، اصلاحات سیاسی و تضمین حقوق زنان، اقلیت‌ها و کردها تأکید می‌شد، اکنون منافع اقتصادی، مشارکت در بازسازی سوریه و تقویت جایگاه فرانسه در شرق مدیترانه جایگاه پررنگ‌تری در سیاست این کشور یافته است.

مرکز مطالعات کردی در آلمان، در پایان نتیجه می‌گیرد که انفجارهای دمشق، اگرچه آسیب‌پذیری امنیتی دولت انتقالی سوریه را آشکار کرد، اما نتوانست روند عادی‌سازی روابط دمشق با فرانسه و گسترش همکاری‌های اقتصادی دو طرف را متوقف کند. به باور شورش درویش، نویسنده آن، مهم‌ترین دستاورد عاملان این عملیات، نمایش شکنندگی وضعیت امنیتی سوریه در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی این کشور بود.