به گزارش کردپرس، دکتر فاتح سنگاوی، نماینده پارلمان اقلیم کردستان از فراکسیون اتحاد اسلامی، با انتقاد شدید از سیاست‌های مالی مسئولان اقلیم، علت اصلی بحران تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان را تشریح کرد.

سنگاوی اعلام کرد این بحران به طور مستقیم به پایبند نبودن حکومت اقلیم به ارسال درآمدهای داخلی (سهم ۱۲۰ میلیارد دیناری) و همچنین تأمین نکردن منابع مالی لازم برای قراردادهای داخلی مرتبط است.

وی تأکید کرد تأخیر در پرداخت حقوق، آسیب مستقیمی به معیشت شهروندان وارد کرده و در عین حال، مسئولان از این وضعیت به عنوان فرصتی استفاده کرده‌اند تا با فشار بر حقوق‌بگیران و قوت روزانه مردم، منابع مالی لازم برای جبران دو پرونده و کاستی‌های مدیریتی خود را تأمین کنند.

این نماینده پارلمان در پایان تصریح کرد دولت به جای کاهش معیشت مردم، باید درآمدهای عمومی را از شرکت‌هایی که از منافع عمومی به سود منافع خصوصی بهره‌برداری می‌کنند، بازپس بگیرد.