به گزارش کردپرس؛ توسعه شهرکهای مسکونی، اجرای طرح نهضت ملی مسکن و پیشبینی استقرار بیش از ۴۰ هزار نفر جمعیت جدید در جنوب کرمانشاه پس از انتقال پادگان سروران، احداث یک رینگ بزرگراهی در این محدوده را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است؛ طرحی که روز جمعه با حضور استاندار کرمانشاه و مدیران استانی بهصورت میدانی بررسی شد.
منوچهر حبیبی روز جمعه با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار و شهردار کرمانشاه و مدیران کل راه و شهرسازی و راهداری، در محدوده سراب قنبر حضور یافت و مسیرهای پیشنهادی اجرای رینگ بزرگراهی جنوب کلانشهر کرمانشاه را بررسی کرد.
در این بازدید، مدیران شهری و استانی با حضور در نقاط مختلف مسیر، وضعیت دسترسیهای موجود، اراضی در حال توسعه، شهرکهای جدید و مسیرهای احتمالی اتصال رینگ جنوبی به شبکه بزرگراهی کرمانشاه را مورد ارزیابی قرار دادند.
بیژن مرادی، شهردار کرمانشاه در جریان این بازدید گفت: بخش جنوبی شهر با کمبود جدی معابر و مسیرهای ارتباطی روبهرو است و در حال حاضر بخش زیادی از تردد این محدوده از طریق بلوار کسری انجام میشود.
وی افزود: در سالهای اخیر چند شهرک و محدوده جدید از جمله اراضی پشته کش و طرحهای مربوط به نهضت ملی مسکن به جنوب کرمانشاه افزوده شده و موضوع انتقال پادگان سروران از محدوده شهری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: پس از خروج پادگان سروران، اراضی این مجموعه به کاربریهای مسکونی، خدماتی و سایر نیازهای شهری اختصاص خواهد یافت و این موضوع نیز جمعیت قابل توجهی را به محدوده جنوبی شهر اضافه میکند.
مرادی با اشاره به تغییر کاربری ۱۰۴ هکتار از اراضی سراب قنبر برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: با بهرهبرداری از مجموعه طرحهای مسکونی پیشبینیشده، بیش از ۴۰ هزار نفر به جمعیت این بخش از شهر افزوده خواهد شد.
وی تاکید کرد: استقرار این میزان جمعیت جدید بدون ایجاد مسیرهای ارتباطی مناسب، در آینده موجب شکلگیری گرههای سنگین ترافیکی در جنوب کرمانشاه خواهد شد و به همین دلیل باید از هماکنون زیرساختهای حملونقلی متناسب با توسعه شهری فراهم شود.
شهردار کرمانشاه مسیر پیشنهادی رینگ جنوبی را تشریح کرد و گفت: این رینگ از بلوار شهید سرابیان آغاز میشود، به اراضی پادگان سروران میرسد و پس از عبور از محدوده سراب قنبر، به جاده اسلامآباد و بزرگراه کربلا متصل خواهد شد.
مرادی افزود: اجرای این مسیر میتواند ترافیک ورودی و خروجی جنوب شهر را توزیع کند، دسترسی ساکنان شهرکهای جدید را بهبود بخشد و از تمرکز خودروها در معابر محدود موجود جلوگیری کند.
وی با اشاره به دستور استاندار کرمانشاه برای تسریع در روند مطالعات طرح گفت: مقرر شد یک مشاور توانمند و متخصص انتخاب شود تا چند گزینه عملیاتی برای اجرای رینگ جنوبی ارائه کند و پس از بررسیهای فنی، اقتصادی و ترافیکی، بهترین مسیر انتخاب شود.
شهردار کرمانشاه خاطرنشان کرد: مطالعات اولیه این طرح آغاز شده و مشاور طرح جامع نیز اقداماتی را انجام داده است، اما بهمنظور دستیابی به یک گزینه دقیق و اجرایی، استفاده از ظرفیت یک مشاور تخصصی ضروری است.
مرادی ابراز امیدواری کرد که انتخاب مشاور و تکمیل مطالعات اولیه این پروژه در مدت یک ماه انجام شود و گزینه نهایی پس از بررسی در جلسات تخصصی و کمیسیون ماده پنج، وارد مرحله تصمیمگیری و اجرا شود.
در جریان این بازدید، استاندار کرمانشاه دستور داد تمامی پیشنهادهای اجرایی و مسیرهای ممکن با دقت بررسی و آثار ترافیکی، اقتصادی، عمرانی و اجتماعی هر گزینه مشخص شود تا تصمیم نهایی بر پایه مطالعات کارشناسی اتخاذ شود.
حبیبی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان شهرداری، راه و شهرسازی، راهداری و دیگر دستگاههای مرتبط تاکید کرد و خواستار آن شد که روند مطالعات و تعیین مسیر نهایی رینگ جنوبی بدون وقفه دنبال شود.
رینگ بزرگراهی جنوب کرمانشاه از طرحهای مهم زیرساختی مرکز استان به شمار میرود که در صورت اجرا، علاوه بر کاهش فشار ترافیکی معابر جنوبی، زمینه اتصال مناسبتر شهرکهای جدید، اراضی نهضت ملی مسکن و محورهای برونشهری را به شبکه حملونقل کلانشهر کرمانشاه فراهم خواهد کرد.
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