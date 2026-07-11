مرگ نوجوان ۱۳ ساله در هورامان/استاندار کردستان پیگیر ابعاد حادثه شد +فیلم

به گزارش کرد پرس، این حادثه در منطقه مرزی «ته ته» هورامان رخ داد و بر اساس اظهارات خانواده و اهالی منطقه، نوجوان ۱۳ ساله اهل روستای «دره کی» در جریان تیراندازی نیروهای مرزبانی به یک دستگاه خودروی تویوتا بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد.

بر پایه روایت خانواده، این نوجوان به همراه اعضای خانواده پس از پایان کار روزانه در باغ خانوادگی، در مسیر بازگشت به منزل بود که خودروی حامل آنان هدف تیراندازی قرار گرفت. خانواده و برخی اهالی منطقه معتقدند نیروهای مرزبانی با تصور اینکه خودرو متعلق به قاچاقچیان بوده، اقدام به تیراندازی کرده اند که در نتیجه آن، گلوله به این نوجوان که در قسمت باربند خودرو حضور داشت اصابت کرده و وی بر اثر شدت جراحات جان باخته است.

در پی این حادثه، آرش زره تن لهونی، استاندار کردستان، با حضور در محل وقوع حادثه و همچنین شرکت در مراسم ختم این نوجوان، ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار، بر ضرورت بررسی دقیق، شفاف و همه جانبه موضوع تأکید کرد.

استاندار کردستان در دیدار با خانواده جان باخته اعلام کرد که موضوع را از طریق وزارت کشور، دادسرای نظامی و مراجع قضایی نیروهای مسلح تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق این خانواده نادیده گرفته شود.

وی همچنین خواستار روشن شدن تمامی ابعاد حادثه، بررسی نحوه وقوع آن و اطلاع رسانی نتایج تحقیقات به افکار عمومی شد و بر رسیدگی دقیق مراجع مسئول به این پرونده تأکید کرد.