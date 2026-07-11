آسمان کردستان ناپایدار می شود؛ رگبار و باد شدید در راه است

به گزارش کرد پرس، این سامانه با افزایش ابر، رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید همراه خواهد بود و احتمال وقوع بارش های لحظه ای، به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در برخی نقاط استان وجود دارد.

بر اساس پیش بینی ها، این شرایط در بیشتر شهرستان های استان از جمله سنندج، بانه، مریوان، سقز، بیجار، قروه، دهگلان، کامیاران، دیواندره و سروآباد با شدت و ضعف متفاوت ادامه خواهد داشت؛ همچنین در برخی مناطق، افزایش سرعت وزش باد می تواند موجب کاهش دید موقت، آسیب به سازه های موقت و ایجاد مخاطرات محلی شود.

با توجه به ناپایداری های پیش رو، رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان ضروری است. پرهیز از حضور در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها هنگام وقوع رگبار، خودداری از توقف زیر درختان و سازه های ناپایدار در زمان رعدوبرق و اطمینان از استحکام تجهیزات و تابلوهای نصب شده در فضای باز از جمله توصیه های مهم در این شرایط به شمار می رود.

همچنین به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی توصیه می شود اقدامات پیشگیرانه لازم را برای حفاظت از محصولات، تجهیزات و تأسیسات خود در برابر پیامدهای احتمالی بارش و وزش باد انجام دهند.

با توجه به تغییرات سریع شرایط جوی در دوره های ناپایداری، پیگیری مستمر اطلاعیه ها و پیش بینی های رسمی هواشناسی و آمادگی دستگاه های اجرایی، امدادی و خدمات رسان برای مدیریت مخاطرات احتمالی ضروری است.