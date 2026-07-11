به گزارش کردپرس، هفتهنامه آلمانی اشپیگل گزارش داد که دولت آلمان قصد دارد تا پایان ماه سپتامبر اردوگاه نظامی خود در نزدیکی فرودگاه بینالمللی اربیل را تعطیل کرده و بیشتر نیروهای مستقر در آن را از اقلیم کردستان عراق خارج کند. بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آلمان تصمیم خود را به پارلمان این کشور اطلاع داده است.
این پایگاه نظامی طی ماههای اخیر و همزمان با افزایش تنشهای منطقهای پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، با تهدیدهای امنیتی فزایندهای روبهرو بوده است. اگرچه نیروهای آلمانی مستقیماً هدف حملات موشکی و پهپادی قرار نگرفتند، اما به دلیل استقرار در مجاورت نیروهای آمریکایی، بارها ناچار شدند شبها را در پناهگاههای امن سپری کنند.
«کریستیانه نوآک»، سخنگوی وزارت دفاع آلمان، تأیید کرد که این وزارتخانه کمیتههای ذیربط پارلمان را در جریان این تصمیم قرار داده است، اما به دلیل ملاحظات امنیتی از ارائه جزئیات بیشتر درباره زمانبندی و نحوه خروج نیروها خودداری کرد. وی تأکید کرد: «این روند بر اساس یک برنامهریزی دقیق انجام خواهد شد و خروجی شتابزده در کار نخواهد بود. برای هر مأموریت نظامی راهبرد خروج وجود دارد و این برنامه با هماهنگی کامل با شرکای ما تدوین شده است.» نوآک همچنین اعلام کرد که پس از تعطیلی این مرکز، یک گروه کوچک از مستشاران نظامی آلمان در منطقه باقی خواهند ماند تا به حمایت، آموزش و مشاوره به نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان ادامه دهند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که مأموریت نیروهای آلمانی در عراق طی سالهای گذشته عمدتاً بر آموزش و تقویت توانمندی نیروهای امنیتی عراق و پیشمرگههای اقلیم کردستان در چارچوب ائتلاف بینالمللی مقابله با داعش متمرکز بوده است.
نظر شما