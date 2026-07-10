به گزارش کردپرس، آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، در رأس هیأتی به بغداد سفر کرد و به‌صورت جداگانه با علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، و باسم محمدی، وزیر نفت عراق، دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه‌های منتشرشده از این دیدارها، محورهای اصلی مذاکرات عبارت بودند از:

بررسی راه‌های تقویت همکاری‌های عراق و ترکیه در اجرای پروژه‌های مشترک در بخش‌های نفت، گاز و خطوط لوله انتقال انرژی.

گفت‌وگو درباره توافق دوجانبه مربوط به خط لوله انتقال نفت کرکوک–جیهان و ازسرگیری صادرات نفت خام از این مسیر.

توافق دو طرف بر ادامه مذاکرات درباره توافق انتقال نفت و افزایش ظرفیت صادرات از طریق خطوط لوله.

بررسی اجرای چند پروژه سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های ترکیه‌ای در پروژه‌های راهبردی بخش نفت عراق.

نخست‌وزیر عراق اعلام کرد دو کشور در حال بررسی ایجاد صندوق مشترک عراق و ترکیه برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای در عراق هستند.

وزیر انرژی ترکیه نیز در دیدار با نخست‌وزیر عراق درباره پروژه «جاده توسعه» گفت‌وگو کرد و تأکید کرد رجب طیب اردوغان اهمیت ویژه‌ای برای این پروژه قائل است، زیرا از نظر اقتصادی و راهبردی برای منطقه ارزش بالایی دارد.