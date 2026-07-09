جماعت عدالت خواستار تعیین فوری زمان جدید انتخابات پارلمان کردستان شد

به گزارش کردپرس، در این بیانیه آمده است که پارلمان اقلیم بیش از یک سال و هفت ماه است تشکیل جلسه نداده، دولت نیز بیش از سه سال به صورت دولت پیشبرد امور فعالیت میکند و شوراهای استانی و شهری نیز با پایان یافتن دوره قانونی خود، از مشروعیت لازم برخوردار نیستند.
برد حقوقی همچنین با انتقاد از وضعیت دستگاه قضایی، تأکید کرده است که به جای حل بحرانها و صیانت از حقوق شهروندان، فعالیت عالیترین مرجع قضایی اقلیم نیز با اختلال روبهرو شده است.
این نهاد در پایان از رئیس اقلیم کردستان خواسته است با انحلال دوره ششم پارلمان و تعیین هرچه سریعتر زمان جدید انتخابات، زمینه بازگشت مشروعیت به نهادهای حاکمیتی از طریق آرای مردم و حاکمیت قانون را فراهم کند.
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