۱۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۱

جماعت عدالت خواستار تعیین فوری زمان جدید انتخابات پارلمان کردستان شد

جماعت عدالت خواستار تعیین فوری زمان جدید انتخابات پارلمان کردستان شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- «برد حقوقی جماعت عدالت کردستان» با انتشار بیانیه‌ای، در واکنش به بحران‌های سیاسی و قضایی اقلیم کردستان، از رئیس اقلیم خواست دوره ششم پارلمان را منحل کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاریخ جدیدی برای برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین کند تا مشروعیت نهادهای قانونی از طریق رأی مردم احیا شود.

به گزارش کردپرس، در این بیانیه آمده است که پارلمان اقلیم بیش از یک سال و هفت ماه است تشکیل جلسه نداده، دولت نیز بیش از سه سال به صورت دولت پیشبرد امور فعالیت می‌کند و شوراهای استانی و شهری نیز با پایان یافتن دوره قانونی خود، از مشروعیت لازم برخوردار نیستند.

برد حقوقی همچنین با انتقاد از وضعیت دستگاه قضایی، تأکید کرده است که به جای حل بحران‌ها و صیانت از حقوق شهروندان، فعالیت عالی‌ترین مرجع قضایی اقلیم نیز با اختلال روبه‌رو شده است.

این نهاد در پایان از رئیس اقلیم کردستان خواسته است با انحلال دوره ششم پارلمان و تعیین هرچه سریع‌تر زمان جدید انتخابات، زمینه بازگشت مشروعیت به نهادهای حاکمیتی از طریق آرای مردم و حاکمیت قانون را فراهم کند.

کد مطلب 2797133

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