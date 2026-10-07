سنندج برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی آمادگی دارد

سرویس کردستان - فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت آموزش عوامل اجرایی و فراهم کردن زیرساخت های لازم برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: این شهرستان آمادگی دارد در هر زمانی که از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام شود، فرآیند برگزاری انتخابات را اجرا کند.

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در نشست ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان سنندج که با حضور مدیران کل سیاسی و انتخابات و فناوری اطلاعات استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، بررسی میزان آمادگی شهرستان، شناسایی مشکلات و انتقال مسائل مربوط به روند برگزاری انتخابات است.

وی با اشاره به برنامه ریزی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نیمه نخست آبان ماه، افزود: سنندج آمادگی دارد در هر زمانی که از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام شود، فرآیند برگزاری انتخابات را اجرا کند.

فرماندار سنندج با بیان اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار خواهد شد، بر ضرورت آموزش عوامل اجرایی و اطلاع رسانی به مردم درباره نحوه رأی گیری تأکید کرد.

سجادی همچنین نقش رسانه ها و صداوسیما در تبیین اهمیت انتخابات و افزایش آگاهی عمومی را مهم دانست و گفت: اطلاع رسانی دقیق و به موقع می تواند شناخت مردم نسبت به فرآیند انتخابات و اهمیت انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را افزایش دهد.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق نقاط ضعف و مشکلات موجود، خاطرنشان کرد: موارد نیازمند تصمیم گیری یا هماهنگی در سطح استان باید در اسرع وقت به ستاد انتخابات استان منتقل شود تا فرصت کافی برای رفع آنها پیش از برگزاری انتخابات وجود داشته باشد.

فرماندار سنندج بر همکاری دستگاه های اجرایی با ستاد انتخابات شهرستان تأکید کرد و افزود: تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با ستاد انتخابات هستند و در صورت کوتاهی یا عدم همکاری، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

سجادی بازنگری در جانمایی و چینش صندوق های اخذ رأی و بررسی زیرساخت های شعب را از دیگر اقدامات ضروری عنوان کرد و گفت: در بررسی های انجام شده برخی نیازهای زیرساختی شناسایی شده که باید پیش از برگزاری انتخابات مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به ارتباط مستقیم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با مدیریت چهار سال آینده شهرها و روستاها، بر فراهم کردن زمینه مشارکت آگاهانه مردم و برگزاری انتخاباتی منسجم تأکید کرد.

آموزش عوامل اجرایی انتخابات در کردستان از هم اکنون آغاز شود

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کردستان نیز در این نشست بر ضرورت آغاز به موقع آموزش عوامل اجرایی انتخابات تأکید کرد.

جمال ارشدی اظهار کرد: آموزش ها باید به موقع آغاز شود تا عوامل اجرایی آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات را داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی برای افزایش مشارکت مردم، افزود: در این زمینه باید ارتباط و تعامل مناسبی با احزاب، گروه ها و افراد شاخص و اثرگذار جامعه برقرار و از ظرفیت های مختلف برای افزایش مشارکت استفاده شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کردستان ادامه داد: برای هر یک از مراحل برگزاری انتخابات باید زمان بندی دقیقی تعیین و نیازهای اجرایی و امکانات مورد نیاز نیز از قبل پیش بینی و تأمین شود.

در ادامه این نشست، مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری کردستان نیز بر ضرورت آموزش تخصصی عوامل حوزه فناوری اطلاعات تأکید کرد.

فریور گفت: آموزش سرگروه های فناوری اطلاعات به صورت کارگاهی و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار می شود تا آموزش ها به شکل هماهنگ انجام گیرد.

وی افزود: با توجه به الکترونیکی بودن فرآیند انتخابات، آمادگی و آموزش نیروهای فناوری اطلاعات اهمیت ویژه ای دارد و این آموزش ها باید با مسئولیت فرمانداری سنندج و به صورت استانی، منسجم و برنامه ریزی شده انجام شود.