دو رکابزن کردستانی به اردوی تیم ملی سرعت نوجوانان دعوت شدند

سرویس کردستان - روژینا اعظمی و ژیار نوروزی، ۲ رکابزن نوجوان کردستانی، با دعوت کادر فنی فدراسیون دوچرخه سواری به سومین مرحله اردوی تیم های ملی بانوان و آقایان در رشته سرعت دعوت شدند.

به گزارش کرد پرس، سومین مرحله اردوی تیم های ملی دوچرخه سواری بانوان و آقایان در رده سنی نوجوانان از ۱۸ مهر تا دوم آبان ماه در شهر کرمان و در پیست دوچرخه سواری خاتم الانبیاء مجموعه ورزشی امام علی(ع) برگزار می شود.

روژینا اعظمی در بخش دختران و ژیار نوروزی در بخش پسران، ۲ نماینده کردستان در این مرحله از اردوی تیم ملی هستند.

در بخش دختران، این اردو با حضور ۱۰ رکابزن برگزار می شود و ورزشکاران دعوت شده زیر نظر رضوان شریفیان، مربی این مرحله از اردو، تمرینات آماده سازی خود را دنبال می کنند.

در بخش پسران نیز ملی پوشان حاضر در اردو زیر نظر محمد ابوحیدری، مربی این مرحله، تمرینات خود را انجام خواهند داد.

دعوت ۲ رکابزن کردستانی به اردوی تیم ملی سرعت نوجوانان، در ادامه حضور ورزشکاران این استان در برنامه های آماده سازی تیم های ملی و رقابت های دوچرخه سواری کشور انجام شده است.