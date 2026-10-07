نماینده پارلمان انگلیس تاکید کرد؛

سرویس جهان- لرد اشکرافت، عضو مجلس اعیان بریتانیا، خروج نیروهای آمریکایی از اربیل را اگرچه موجب افزایش نگرانی‌های امنیتی اقلیم کردستان دانست، اما تأکید کرد این تحول می‌تواند فرصتی برای اربیل باشد تا با تقویت ظرفیت‌های داخلی، توان دفاعی و روابط منطقه‌ای، وابستگی خود به حمایت خارجی را کاهش دهد.

به گزارش کردپرس، لرد اشکرافت، عضو مجلس اعیان بریتانیا، در یادداشتی در نشریه «کانزروتیو هوم» نوشت خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، اگرچه تهدیدهای امنیتی علیه اقلیم کردستان را افزایش داده است، می‌تواند اربیل را به سمت تقویت ظرفیت‌های داخلی، افزایش قدرت عمل مستقل و گسترش روابط منطقه‌ای سوق دهد.

اشکرافت که اخیراً به اربیل سفر کرده است، خروج آخرین نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا از پایگاه هوایی اربیل در ۳۰ سپتامبر را پایان رسمی عملیات «عزم راسخ» در عراق دانست. او نوشت این خروج در شرایطی انجام شده که اقلیم کردستان همچنان با تهدید داعش و حملات پهپادی و موشکی روبه‌رو است.

به نوشته اشکرافت، مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان، معتقد است تهدید داعش پایان نیافته و احتمال بازگشت این گروه، در شرایطی که پهپادها به یکی از ابزارهای اصلی جنگ تبدیل شده‌اند، همچنان وجود دارد. او همچنین به حملات پهپادی و موشکی علیه اقلیم اشاره کرد و نوشت از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در فوریه امسال، بیش از هزار پهپاد و موشک به منطقه کردستان اصابت کرده است.

اشکرافت خروج سامانه‌های پاتریوت و «سی-رم» آمریکا را یکی از مهم‌ترین پیامدهای خروج نیروهای آمریکایی دانست. به نوشته او، دولت اقلیم کنترل حریم هوایی عراق را در اختیار ندارد و نمی‌تواند به‌طور مستقل سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی خریداری کند؛ مسئله‌ای که مسئولیت حفاظت از حریم هوایی اقلیم را بیش از پیش متوجه بغداد کرده است.

او همچنین نوشت رهبران کرد نسبت به ایجاد خلأ امنیتی پس از خروج آمریکا نگرانی دارند. مسرور بارزانی نیز به اشکرافت گفته است تجربه خروج آمریکا از عراق در سال ۲۰۱۱ نشان داد که خلأ قدرت می‌تواند زمینه را برای افزایش نفوذ ایران فراهم کند.

با وجود این نگرانی‌ها، اشکرافت معتقد است اقلیم کردستان ناچار است بیش از گذشته بر ظرفیت‌های داخلی و توانایی خود برای تأمین امنیت و حفاظت از منافعش تکیه کند. او به اصلاحات چندساله نیروهای پیشمرگه و اعلام دولت اقلیم درباره ایجاد ساختار فرماندهی یکپارچه برای نیروهای وابسته به حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان اشاره کرد و آن را بخشی از تلاش برای تقویت ساختار امنیتی اقلیم دانست.

به نوشته این عضو مجلس اعیان بریتانیا، افزایش توانایی‌های داخلی تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود و اقلیم می‌تواند از طریق گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای منطقه نیز قدرت مانور خود را افزایش دهد. او ترکیه و سوریه را در این زمینه مهم دانست و به روند صلح میان ترکیه و حزب کارگران کردستان و همچنین توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دمشق اشاره کرد.

اشکرافت نوشت نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، بر ضرورت عمل‌گرایی و استفاده از دیپلماسی برای حفاظت از منافع اقلیم تأکید کرده است. از نگاه او، افزایش نقش ترکیه در معادلات امنیتی منطقه نیز می‌تواند در آینده جایگاه آنکارا را به‌عنوان یکی از شرکای مهم امنیتی اقلیم تقویت کند.

اشکرافت در پایان نوشت استقلال اقلیم کردستان در شرایط کنونی همچنان دور از دسترس است، اما خروج آمریکا می‌تواند اربیل را به سمت افزایش «قدرت عمل مستقل» سوق دهد. او معتقد است اقلیم کردستان ظرفیت، تجربه و اراده لازم را برای تقویت توانایی‌های خود در اختیار دارد و می‌تواند به جای اتکای صرف به حمایت خارجی، از این فرصت برای افزایش توان داخلی و حفظ جایگاه خود در منطقه استفاده کند.