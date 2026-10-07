کردپرس
هزار مترمربع از اراضی ملی حاشیه زریوار از تصرف خارج شد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۳:۱۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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هزار مترمربع از اراضی ملی حاشیه زریوار از تصرف خارج شد

سرویس کردستان - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: در راستای اجرای طرح کشوری مقابله با زمین خواری، هزار مترمربع از اراضی ملی و جنگلی حاشیه دریاچه زریوار در شهرستان مریوان از تصرف خارج و به عرصه های طبیعی بازگردانده شد.

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در ادامه اقدامات حفاظتی و اجرایی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان در چارچوب طرح ملی مبارزه با زمین خواری، عملیات آزادسازی عرصه های ملی در محدوده روستای کانی سانان انجام شد.

وی افزود: این عملیات با استناد به تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و با هماهنگی مراجع قضایی صورت گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ادامه داد: در این عملیات، نیروهای حفاظت با همکاری بخشداری مرکزی، یگان امداد انتظامی مریوان، پاسگاه برده رشه و شهرداری های کانی دینار و برده رشه، نسبت به شناسایی و مستندسازی اراضی با دستگاه  GPS و قلع وقمع مستحدثات ایجادشده در این محدوده اقدام کردند.

شریفی پور یادآور شد: صیانت از اراضی ملی، جنگل ها و عرصه های طبیعی حاشیه دریاچه زریوار از اولویت های مهم دستگاه های متولی در شهرستان مریوان به شمار می رود.

وی تأکید کرد: این عرصه ها به عنوان ثروت عمومی و متعلق به نسل های امروز و آینده، باید از هرگونه ساخت وساز غیرمجاز، تصرف و تغییر کاربری مصون بمانند.

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