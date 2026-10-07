محمدمبین عظیمی برای دفاع از عنوان قهرمانی جهان به روی تشک می رود

سرویس کردستان - محمدمبین عظیمی، کشتی گیر کردستانی، در رقابت های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان در لاس وگاس آمریکا به دنبال کسب دومین مدال طلای خود در این رقابت ها و دفاع از عنوان قهرمانی سال گذشته به روی تشک می رود.

به گزارش کرد پرس، رقابت های کشتی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان از ۲۰ تا ۲۷ مهرماه در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می شود و تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران با ترکیب کامل در این مسابقات حضور خواهند داشت.

بر اساس اعلام فدراسیون کشتی، روادید ۳۷ نفر از کشتی گیران و اعضای کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور در رقابت های زیر ۲۳ سال جهان ۲۰۲۶ صادر شده است.

محمدمبین عظیمی، کشتی گیر کردستانی، در وزن ۹۷ کیلوگرم برای دومین سال پیاپی در این رقابت ها حضور خواهد داشت و به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی و کسب دومین مدال طلای خود در رقابت های امیدهای جهان است.

عظیمی پیش از این در رقابت های قهرمانی امیدهای جهان ۲۰۲۵ در صربستان و در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال طلا دست یافته بود.

این کشتی گیر کردستانی همچنین مدال طلای نوجوانان آسیا ۲۰۲۲ بحرین، طلای جوانان آسیا و جوانان جهان در سال ۲۰۲۳، مدال برنز بزرگسالان آسیا ۲۰۲۵ در وزن ۹۷ کیلوگرم و مدال طلای بزرگسالان آسیا ۲۰۲۶ قرقیزستان در وزن ۹۲ کیلوگرم را در کارنامه دارد.

عظیمی با توجه به سابقه حضور در رقابت های رده های مختلف سنی و بزرگسالان، یکی از نمایندگان ایران در وزن ۹۷ کیلوگرم رقابت های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان خواهد بود.