کردپرس
۵۲ پروژه ارتباطی با بیش از پنج هزار میلیارد ریال اعتبار در کردستان اجرا شد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۳:۰۸ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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۵۲ پروژه ارتباطی با بیش از پنج هزار میلیارد ریال اعتبار در کردستان اجرا شد

سرویس کردستان - مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت: در نیمه نخست امسال ۵۲ پروژه ارتباطی در قالب ۶ عنوان اصلی و با اعتباری بیش از پنج هزار و ۵۶۸ میلیارد ریال در استان اجرا شده است.

به گزارش کرد پرس، آزاد حکمت در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: ارتباطات سیار به یکی از ارکان اصلی زندگی روزمره تبدیل شده است و توسعه و ارتقای مستمر شبکه همراه اول در استان، علاوه بر افزایش پوشش و کیفیت ارتباطات، بستر مناسبی برای تقویت خدمات غیرحضوری، آموزش آنلاین و کسب وکارهای دیجیتال فراهم کرده است.

وی افزود: در نیمه نخست امسال ۵۲ پروژه در قالب ۶ عنوان اصلی با اعتباری بیش از پنج هزار و ۵۶۸ میلیارد ریال اجرا شده که نقش مؤثری در تقویت زیرساخت های ارتباطی استان داشته است.

مدیر مخابرات منطقه کردستان، احداث ۹ سایت جدید «فول تکنولوژی موبایل» در شهرستان های سنندج، سقز، قروه، کامیاران، بانه و مریوان و همچنین تعویض، جابه جایی و ارتقای چهار سایت دیگر را از جمله اقدامات انجام شده عنوان کرد.

وی ادامه داد: در راستای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت، فناوری ۲۷ سایت در شهرستان های مختلف استان از نسل دوم و سوم به نسل چهارم 4G ارتقا یافته است.

حکمت افزود: همچنین با افزودن فناوری LTE به سایت های شهری و روستایی در شهرستان های دهگلان، بیجار، مریوان، کامیاران و سقز، پوشش شبکه در این مناطق بهبود یافته است.

وی تبدیل تجهیزات «وندر» هوایی به «نوکیا» در سایت های BTS و تجهیز پنج سایت موبایل به سکتورهای جدید در شهرستان های مریوان، بانه و سنندج را از دیگر اقدامات انجام شده اعلام کرد و گفت: این اقدامات موجب پایداری و ارتقای کیفیت خدمات برای مشترکان شده است.

مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت: هم اکنون سه میلیون و ۲۴۰ هزار و ۳۶۸ مشترک دائمی و اعتباری همراه اول در استان فعال هستند که ضریب نفوذ ۱۹۱ درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: در سال جاری ۲۰ هزار و ۴۱۰ مشترک جدید به شبکه همراه اول در استان پیوسته اند که نسبت به سال های گذشته رشد ۱۹۷ درصدی داشته است.

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