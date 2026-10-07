مشاور وزیر: بارگاه شمس تبریزی از مهمترین پروژه های حوزه عرفان و میراث فرهنگی است

به گزارش کردپرس، محمدجواد حق‌شناس که به همراه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به آذربایجان‌غربی سفر کرده، در فرودگاه ارومیه افزود: امروز شاهد رویدادی مهم برای فرهنگ و تاریخ ایران هستیم که می‌تواند جایگاه خوی را در عرصه فرهنگی کشور و منطقه بیش از گذشته ارتقا دهد.



وی همچنین با اشاره به آغاز عملیات احداث بارگاه شمس از سال ۱۳۸۵، خاطرنشان کرد: پروژه تا سال گذشته پیشرفت محدودی داشت، اما با پیگیری وزارت میراث‌فرهنگی و همراهی دستگاه‌های ملی، مدیریت شهری خوی و مسئولان استانی به‌ویژه استاندار آذربایجان‌غربی، در مدت یک سال به مرحله بهره‌برداری رسید.



رئیس شورای فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر جایگاه ویژه بارگاه شمس در کنار آرامگاه بزرگانی چون حافظ، سعدی، فردوسی و خیام نیز تأکید کرده و افزود: خوی امروز در کنار قونیه، به‌عنوان آرامگاه مولانا، میزبان بارگاه شمس تبریزی است و این ظرفیت می‌تواند به مقصدی مهم برای شمس‌دوستان، علاقه‌مندان عرفان و دوستداران شعر و ادب تبدیل شود.



حق‌شناس در پایان حضور گسترده نیروهای اجرایی در مراحل تکمیل پروژه را از ویژگی‌های قابل توجه این طرح دانسته و از تلاش مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، استاندار آذربایجان‌غربی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، مسئولان شهرستان خوی و دیگر دست‌اندرکاران برای به سرانجام رسیدن این پروژه قدردانی کرد.









