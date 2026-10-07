شمس تبریزی سرآغاز یک جریان فرهنگی و گردشگری جهانی است

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در نشست با جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران، با اشاره به سال‌ها غفلت از ظرفیت شمس تبریزی، بر ضرورت معرفی شایسته این شخصیت بزرگ فرهنگی و عرفانی تأکید کرده و افزود: باید بارگاه شمس در خوی را به نقطه آغاز حرکتی جدی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل کرد.



وی همچنین از ایده شکل‌گیری «کریدور آذربایجان» با محوریت زادگاه و زیست فرهنگی شمس تبریزی خبر داده و خاطرنشان کرد: مسیری که از تبریز و ارومیه و خوی تا قونیه امتداد می‌یابد و می‌تواند زمینه‌ساز پیوند فرهنگی میان ایران، ترکیه و کشورهای پیرامونی و شکل‌گیری یک جریان پایدار گردشگری عرفانی باشد.



رحمانی با تأکید بر اینکه آذربایجان‌غربی سرزمینی با ظرفیت‌های بزرگ اما کمتر شناخته شده است، افزود: این استان در کنار میراث فرهنگی و تاریخی، از ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی، معدن، تجارت، مرز و ترانزیت برخوردار است و نخست باید این ظرفیت‌ها را شناخت و سپس به ایران و جهان معرفی کرد.



وی همچنین توسعه گردشگری را نیازمند زیرساخت دانسته و از اجرای طرح‌های مختلف برای تقویت هتلینگ، حمل‌ونقل، راه‌ها و زیرساخت‌های گردشگری خبر داده و اضافه کرد: این اقدامات در کنار معرفی میراثی همچون شمس تبریزی و تپه حسنلو، می‌تواند جایگاه آذربایجان‌غربی را در نقشه گردشگری کشور ارتقا دهد.



استاندار آذربایجان‌غربی در پایان، رسانه را یکی از ارکان مهم توسعه و روایت ظرفیت‌های استان دانسته و افزود: معرفی درست آذربایجان‌غربی، به‌ویژه ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی همچون شمس تبریزی، می‌تواند به جذب گردشگر، سرمایه‌گذار و ایجاد تصویری تازه از این استان در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.





