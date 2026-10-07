اشتغال بیش از ٣ هزار مددجو در زندان های آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: هم‌اکنون ۳۲۱۲ مددجو در ۱۷۶ کارگاه زندان‌های استان مشغول به کار هستند و میزان بازگشت به جرم در میان مددجویان فعال در حوزه اشتغال، مهارت و برنامه‌های فرهنگی کمتر از یک درصد است.

به گزارش کردپرس، ‎محمد علی‌نژاد زندان را ضرورتی برای اجرای عدالت دانست و تأکید کرد: اصلاح، بازپروری و حمایت از خانواده زندانی، رسالت ‏زندانبانی در ایران اسلامی است.

وی افزود: بهترین راه بازگشت مددجو به جامعه، توسعه مهارت شغلی است و در واقع گواهی مهارت، کارت ‏شناسایی حرفه‌ای مددجوست که هم منزلت اجتماعی او را بالا می‌برد و هم فشار اقتصادی و روانی خانواده را کاهش می‌دهد‎.

رئیس‌کل دادگستری استان از نقش بنیاد تعاون و انجمن حمایت از زندانیان، پیگیری قضات ناظر زندان و ظرفیت ارفاقات ‏قانونی برای توسعه اشتغال قدردانی کرد و گفت: هدف آن است که هر فرد پس از خروج از زندان، اصلاح‌شده و برای جامعه ‏مفید باشد‎.

وی افزود: هم‌اکنون ۳۲۱۲ مددجو در ۱۷۶ کارگاه کوچک و بزرگ زندان‌های استان مشغول کارند و برای خانواده خود ‏درآمد می‌فرستند. بازگشت به جرم در میان مددجویانی که در کار، مهارت و برنامه‌های فرهنگی فعال‌اند، کمتر از یک درصد ‏است و شماری از آنان پس از آزادی در همان کارگاه جذب شده‌اند.

فتحی مدیرکل زندان‌های استان هم در این مراسم اعلام کرد: در پنجمین دوره این مسابقات، ۱۰۱۶ مددجو از زندان‌های سراسر استان رقابت کردند ‏و ۳۷ نفر برگزیده شدند. در شش‌ماهه نخست امسال نیز ۳۹۰۰ نفر در ۶۴ رشته فنی و حرفه‌ای آموزش دیدند و ۲۶۳۶ نفر ‏گواهینامه مهارت دریافت کردند؛ گواهینامه‌ای که نام زندان در آن درج نمی‌شود تا مسیر اشتغال پس از آزادی هموار بماند.

دهقان معاون اقتصادی استانداری آذربایجان غربی نیز با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه مبنی بر مهارت‌محور شدن ‏دست‌کم ۵۰ درصد آموزش‌ها، از توسعه هنرستان‌های جوار صنعت، کنسرسیوم مهارتی، تسهیلات مشاغل خرد و خانگی و ‏حمایت از واحد‌های تولیدی خبر داد و گفت: بر اساس برآورد سال ۱۴۰۴، آذربایجان غربی از نظر کمترین نرخ بیکاری، ‏استان دوم کشور است‎. ‎

وی با یادآوری تفاهم‌نامه آموزش فرش با مجموعه زندان افزود: از ۲۲ اعزامی کشور به المپیاد مهارت، دو نفر از استان ما ‏بودند و رتبه چهارم جهان را کسب کردند؛ ظرفیت مددجویان مهارت‌آموز نیز برای حضور در رقابت‌های ملی و جهانی قابل ‏تقویت است. ‎

در پایان مراسم، از ۱۰ مددجوی برتر مهارت‌آموز، ۸ خانواده شرکت‌کننده در المپیاد، ۴ مربی و ۸ مسئول برگزاری با اهدای ‏لوح و جایزه تجلیل شد. سخنرانان هدف نهایی را کاهش ورودی به زندان و تبدیل زندان به آموزشگاه نیکی‌ها اعلام کردند. ‏