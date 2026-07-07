به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان که در حاشیه نشست سران ناتو در آنکارا با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کرد، در نشست خبری مشترک با اشاره به روابط دوجانبه گفت حضور ترامپ در آنکارا و برگزاری نشست سران ناتو در ترکیه، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به تقویت همکاری‌های دو کشور کمک کند.

اردوغان درباره پرونده جنگنده‌های F-35 گفت این موضوع برای ترکیه مسئله‌ای جدید نیست و پیش‌تر نیز با آمریکا درباره آن گفت‌وگو شده است. وی افزود: «ما پیش از این وعده دریافت پنج فروند جنگنده را گرفته‌ایم و آقای ترامپ نیز شخصاً در این باره به ما قول داده است. باور دارم که در دیدارهای امروز، این وعده بار دیگر به شکلی مثبت تأیید خواهد شد و امیدوارم نشست سران ناتو به تصمیمی مطلوب درباره F-35 منجر شود.»

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین درباره پروژه جنگنده ملی کاآن گفت موضوع تأمین موتور این جنگنده را نیز با ترامپ مطرح خواهد کرد. او افزود: «پیش‌تر درباره موتورهای کاآن با آقای ترامپ گفت‌وگو کرده‌ایم و امیدوارم در این نشست نیز همان خبر خوشی را که قبلاً به ما داده بود، تکرار کند.»

اردوغان در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات ایران و آمریکا نیز اظهار داشت که آنکارا همچنان برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف تلاش می‌کند. وی گفت: «همراه با همکارانم برای کمک به صلح جهانی و ایجاد زمینه‌ای مناسب برای روابط ایران و آمریکا، هر آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد.»

او درباره وضعیت غزه نیز با اشاره به ادامه نقض آتش‌بس و بحران انسانی در این منطقه گفت مسئله غزه یکی از محورهای گفت‌وگو با ترامپ خواهد بود و ابراز امیدواری کرد که نشست سران ناتو بتواند در جهت برقراری صلح و کمک به بازسازی غزه نیز نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین اعلام کرد که در دیدار با ترامپ درباره آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین و تلاش‌های میانجی‌گرانه نیز گفت‌وگو خواهد کرد و افزود دو کشور به‌عنوان دو عضو مهم ناتو، برای تقویت همبستگی در این پیمان همکاری خواهند کرد.

در مقابل، دونالد ترامپ نیز با تمجید از روابط واشنگتن و آنکارا گفت: «ترکیه تحت رهبری اردوغان به کشوری بسیار قدرتمند از نظر نظامی تبدیل شده است.» وی با اشاره به روابط شخصی خود با رئیس‌جمهور ترکیه افزود که روابط دو کشور در بهترین سطح خود قرار دارد و اردوغان در جهان از احترام بالایی برخوردار است.

ترامپ درباره احتمال فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه نیز اظهار داشت: «ترکیه نسبت به بسیاری از شرکای دیگر، متحدی وفادارتر بوده است. بنابراین این موضوع قطعاً مورد توجه و بررسی ما قرار خواهد گرفت. F-35 بهترین جنگنده موجود است و این گزینه را بررسی خواهیم کرد.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که امکان لغو تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه در چارچوب قانون «کاتسا» (CAATSA) وجود دارد و گفت: «می‌توانم بگویم که احتمال برداشتن این تحریم‌ها وجود دارد.»

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری نشست سران ناتو در آنکارا گفت: «اگر این نشست در ترکیه برگزار نمی‌شد و دوست من، که رهبری قدرتمند است، میزبان آن نبود، احتمالاً در این اجلاس شرکت نمی‌کردم.»

پس از دیدار دوجانبه، اردوغان و ترامپ ریاست نشست هیئت‌های دو کشور را در مجتمع ریاست‌جمهوری ترکیه بر عهده گرفتند. در این نشست، وزیران امور خارجه، دفاع، خزانه‌داری و دارایی ترکیه، رئیس سازمان اطلاعات (میت)، رئیس ستاد کل ارتش و شماری از مقام‌های ارشد دو کشور حضور داشتند.