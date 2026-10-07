به گزارش کردپرس، «جوان عیسی» عضو هیئت اجرایی کمیته آوارگان سره‌کانی، دولت دمشق و مدیریت کنونی این شهر را به تعلل در فراهم‌کردن شرایط بازگشت آوارگان متهم کرد و اعلام کرد که در حالی که بخش بزرگی از ساکنان اصلی هنوز به خانه‌های خود بازنگشته‌اند، تلاش‌هایی برای تعیین شوراهای مدیریتی سره‌کانی و مناطق تابع آن در جریان است.

در پی عملیات نظامی ترکیه و ارتش ملی سوریه تحت حمایت آن در نهم اکتبر ۲۰۱۹، حدود ۱۵۰ هزار نفر از ساکنان سره‌کانی ناچار به ترک محل زندگی خود شدند و بخش عمده آنان در حسکه، قامشلو و دیگر مناطق کردستان سوریه اسکان یافتند.

بازگشت آوارگان یکی از بندهای توافق ۲۹ ژانویه میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت دمشق بود. پس از امضای این توافق، ۱۴ هزار خانواده شامل حدود ۸۰ هزار نفر برای بازگشت آماده شدند. در نخستین مرحله، دهم آگوست ۴۱۰ خانواده شامل دو هزار و ۵۰۰ نفر از اردوگاه واشوکانی به سره‌کانی و روستاهای اطراف بازگشتند و در مرحله دوم نیز هشتم سپتامبر بازگشت ۶۸۹ خانواده، شامل حدود هفت هزار نفر، انجام شد.

بااین‌حال، ادامه بازگشت‌ها پس از حملات گروه‌های مسلح مستقر در سره‌کانی متوقف شد. جوان عیسی گفت فراهم‌کردن امنیت، تحویل خانه‌ها به مالکان اصلی و بازکردن مسیرهای تردد با کندی پیش می‌رود و مسئولیت این وضعیت برعهده هیئت دولت دمشق و مدیریت سره‌کانی است.

کُردها هنوز به‌صورت رسمی بازنگشته‌اند

عضو هیئت اجرایی کمیته آوارگان سره‌کانی گفت بیشتر افرادی که تاکنون بازگشته‌اند، عرب بوده‌اند و ساکنان کُرد هنوز به‌صورت رسمی به مرکز شهر و روستاهای اطراف بازنگشته‌اند.

او توقف بازگشت‌ها را ناشی از نبود تضمین‌های امنیتی دانست و افزود: «در آستانه زمستان هستیم و شرایط اقتصادی مردم نیز مناسب نیست. باید هرچه سریع‌تر امکان بازگشت فراهم و خانه‌ها و زمین‌ها به صاحبان واقعی آنها تحویل داده شود. اگر دولت دمشق در این زمینه جدی بود، می‌توانست در مدت کوتاهی شرایط لازم را ایجاد کند.»

مین‌ها و حضور گروه‌های مسلح مانع بازگشت‌اند

عیسی پاک‌سازی‌نشدن مین‌های باقی‌مانده در بزرگراه M4، مناطق روستایی و اطراف مرکز سره‌کانی را یکی دیگر از موانع جدی بازگشت دانست و مدعی شد عملیات مین‌روبی نیز عمداً به تأخیر انداخته شده است.

او همچنین گفت گروه‌های مسلح همچنان در سره‌کانی حضور دارند و شماری از خانه‌ها و املاک مردم در تصرف آنهاست. به گفته عیسی، نفوذ دولت دمشق در این منطقه محدود است و ساختار اداری شهر نیز مانند مناطق تحت کنترل مستقیم دولت عمل نمی‌کند.

وی با اشاره به بسته‌بودن مسیرهای ورود و خروج گفت راه‌های منتهی به سره‌کانی باید بی‌درنگ باز شود تا مردم بتوانند آزادانه رفت‌وآمد کنند.

مخالفت با تعیین شوراها پیش از تکمیل بازگشت‌ها

عیسی از تلاش برای تعیین مدیریت شوراهای سره‌کانی و مناطق تابع آن پیش از بازگشت آوارگان انتقاد کرد و گفت: «تا زمانی که ساکنان واقعی سره‌کانی بازنگشته‌اند، تعیین مدیریت شهر درست نیست. ساختار مدیریتی باید پس از بازگشت آوارگان و با مشارکت آنان شکل بگیرد.»

او همچنین اعلام کرد خدمات آموزشی، اجتماعی و کمک‌رسانی در اردوگاه‌های محل اسکان آوارگان متوقف شده و این وضعیت، هم‌زمان با نزدیک‌شدن زمستان، مشکلات تازه‌ای برای خانواده‌ها ایجاد کرده است.

عضو هیئت اجرایی کمیته آوارگان سره‌کانی خواستار فراهم‌شدن امکان بازگشت تمامی ساکنان، بدون تفاوت‌گذاری میان شهر و روستا شد و تأکید کرد بازگشت‌کنندگان باید در مدیریت نظامی، اداری و اقتصادی شهر نیز مشارکت داشته باشند.