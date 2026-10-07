گزارشی از همایش تخصصی پیشگیری از خودکشی و ضرورت عبور از مداخلات تک‌بعدی

از فرسودگی و فشار کاری دستیاران پزشکی تا ترس از انگ، انزوای اجتماعی و نقش رسانه‌ها؛ مسئولان وزارت بهداشت بر ضرورت ایجاد شبکه‌ای چندلایه برای پیشگیری از خودکشی تأکید کردند و از کاهش ۵۵ درصدی اقدام به خودکشی در میان گروه‌های تحت پوشش یک برنامه مداخله‌ای خبر دادند.

کرد پرس- خودکشی را نمی‌توان به یک علت، یک فرد یا یک تصمیم لحظه‌ای تقلیل داد. مجموعه مباحث مطرح‌شده در همایش علمی تخصصی پیشگیری از خودکشی نشان می‌دهد که این پدیده در نقطه تلاقی عوامل روان‌شناختی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و محیطی شکل می‌گیرد و مقابله با آن نیز به مداخلاتی نیاز دارد که از خانواده و دوستان تا دانشگاه، محیط کار، نظام سلامت و رسانه‌ها امتداد داشته باشد.

خودکشی یکی از پیچیده‌ترین مسائل حوزه سلامت عمومی است؛ مسئله‌ای که نه مرز اقتصادی می‌شناسد، نه صرفاً به یک گروه اجتماعی محدود می‌شود و نه می‌توان برای آن یک راه‌حل واحد تجویز کرد.

همین نگاه در همایش علمی تخصصی پیشگیری از خودکشی مورد تأکید قرار گرفت؛ جایی که مسئولان وزارت بهداشت از ضرورت بازنگری در سیاست‌های پیشگیری، توجه به شرایط خاص مناطق مختلف کشور، اصلاح محیط‌های آموزشی و کاری، تقویت حمایت اجتماعی و رعایت استانداردهای رسانه‌ای سخن گفتند.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، با تأکید بر اینکه مسائل اجتماعی خطی نیستند، هشدار داد که نمی‌توان انتظار داشت یک اقدام مشخص مانند برگزاری جشن، اردو یا ایجاد یک سامانه به‌تنهایی مسئله خودکشی را حل کند.

از نگاه او، پیشگیری زمانی معنا پیدا می‌کند که مجموعه عوامل مؤثر بر وضعیت فرد همزمان دیده شود.

چرا نمی‌توان برای خودکشی یک نسخه واحد پیچید؟

در نگاه سنتی، ممکن است خودکشی عمدتاً یک مسئله روان‌شناختی تلقی شود و راه‌حل آن نیز مراجعه به متخصص سلامت روان در نظر گرفته شود؛ اما مباحث مطرح‌شده در این همایش تصویر پیچیده‌تری ارائه می‌کند.

مشکلات روانی، فشارهای خانوادگی، شرایط اقتصادی، کیفیت روابط اجتماعی، فرسودگی شغلی، فشارهای آموزشی، نگرانی نسبت به آینده و احساس انزوا می‌توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند.به همین دلیل، سیاست پیشگیری نیز باید چندلایه باشد.رئیسی با تأکید بر همین موضوع، خودکشی را مسئله‌ای مختص یک کشور یا جامعه خاص ندانست و گفت حتی جوامعی که از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی دارند نیز با این مسئله مواجه‌اند.

این نگاه، یک پیام مهم برای سیاست‌گذاری دارد: برای کاهش آسیب‌های مرتبط با خودکشی، نمی‌توان تنها به یک شاخص یا یک علت توجه کرد.

تهران و شهرستان‌ها؛ یک مسئله با نسخه‌های متفاوت

یکی دیگر از محورهای مهم این همایش، ضرورت توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای بود.شرایط اجتماعی، جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف کشور یکسان نیست و طبیعتاً برنامه‌های پیشگیری نیز نمی‌توانند بدون توجه به این تفاوت‌ها طراحی شوند.

معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به شرایط خاص تهران، بر لزوم طراحی مداخلات متناسب با هر منطقه تأکید کرد.

این رویکرد می‌تواند سیاست‌گذاران را از برنامه‌های یکسان و متمرکز به سمت سیاست‌هایی هدایت کند که ضمن داشتن چارچوب ملی، امکان انطباق با واقعیت‌های محلی را نیز داشته باشند.

رسانه‌ها در برابر خودکشی چه مسئولیتی دارند؟

رسانه‌ها یکی دیگر از حلقه‌های مهم زنجیره پیشگیری هستند. نحوه انتشار اخبار مربوط به خودکشی، انتخاب تیتر و تصویر، میزان برجسته‌سازی خبر و نوع روایت می‌تواند بر فضای عمومی جامعه اثرگذار باشد.

رئیسی با اشاره به مطالعات بین‌المللی انجام‌شده در این زمینه، بر ضرورت رعایت استانداردهای رسانه‌ای تأکید کرد و گفت درباره نحوه انعکاس خودکشی در صداوسیما، سینما، شبکه نمایش خانگی و رسانه‌های خبری مطالعات مختلفی انجام شده است.

این موضوع با گسترش شبکه‌های اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چرا که امروز انتشار یک خبر تنها در اختیار رسانه‌های رسمی نیست و محتوای منتشرشده در فضای مجازی می‌تواند با سرعت زیادی بازنشر شود.

از این رو، آموزش فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوا درباره پوشش مسئولانه خودکشی، بخشی از سیاست پیشگیری محسوب می‌شود.

یک اتفاق می‌تواند بر اطرافیان اثر بگذارد

یکی از نکات قابل توجه مطرح‌شده در این نشست، مسئله اثرپذیری رفتاری، به‌ویژه در میان نوجوانان بود. رئیسی تأکید کرد که خودکشی بیماری واگیردار نیست، اما می‌تواند در برخی شرایط از نظر رفتاری بر دیگران اثر بگذارد.به همین دلیل، پس از وقوع یک مورد، توجه به وضعیت اطرافیان، دوستان، همکلاسی‌ها و اعضای خانواده اهمیت پیدا می‌کند.

این مسئله نشان می‌دهد که واکنش جامعه و رسانه‌ها پس از یک رویداد نیز بخشی از برنامه پیشگیری است و نباید صرفاً به اطلاع‌رسانی درباره اصل حادثه محدود شود.

همیشه اولین کمک، مراجعه به روان‌شناس نیست

در سیاست‌های پیشگیری، خدمات تخصصی سلامت روان جایگاه مهمی دارند؛ اما همه افراد در نخستین مرحله برای دریافت کمک به روان‌شناس یا روان‌پزشک مراجعه نمی‌کنند.معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به همین مسئله گفت گاهی گفت‌وگوی یک دوست صمیمی می‌تواند اثر قابل توجهی داشته باشد.

این دیدگاه به معنای جایگزین کردن دوستان و خانواده به جای متخصصان نیست؛ بلکه بر اهمیت ایجاد یک شبکه حمایت اجتماعی تأکید دارد.

ممکن است اولین فردی که متوجه تغییر وضعیت یک نوجوان، دانشجو یا همکار می‌شود، متخصص نباشد. بنابراین جامعه باید بداند چگونه بدون قضاوت، فرد را بشنود و در صورت نیاز، او را به خدمات حرفه‌ای هدایت کند.

دانشگاه؛ یکی از مهم‌ترین میدان‌های مداخله

بخش قابل توجهی از مباحث همایش به وضعیت دانشجویان و دستیاران پزشکی اختصاص داشت. مسعود حبیبی، معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، سلسله‌مراتب آموزشی، فرسودگی، فشار کاری، خواب ناکافی، ترس از انگ و نگرانی از کمک خواستن را از جمله عواملی دانست که می‌توانند بر سلامت روان دانشجویان و دستیاران اثر بگذارند.

شرایط دوره دستیاری از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که فرد همزمان در معرض فشار آموزشی، مسئولیت حرفه‌ای، ساعات کاری طولانی و مواجهه با شرایط دشوار درمانی قرار دارد. در چنین شرایطی، سلامت روان نمی‌تواند موضوعی حاشیه‌ای تلقی شود.

وقتی ساختار قدرت به مسئله تبدیل می‌شود

سلسله‌مراتب آموزشی نیز یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این همایش بود. وجود استاد، دستیار ارشد و دستیاران سال‌های پایین‌تر بخشی از ساختار آموزش پزشکی است؛ اما چگونگی اعمال قدرت در این ساختار و وجود سازوکارهای نظارت و رسیدگی به شکایات، اهمیت زیادی دارد.

حبیبی با اشاره به یک پرونده، نمونه‌ای از برخورد نامناسب میان دستیاران را مطرح کرد که در آن یک دستیار سال بالاتر با دستیار سال پایین‌تر رفتار خشونت‌آمیزی داشته است.

این نمونه، فارغ از جزئیات پرونده، یک مسئله مهم را برجسته می‌کند: محیط آموزشی سالم فقط به آموزش علمی باکیفیت نیاز ندارد؛ امنیت روانی، کرامت انسانی و سازوکار مؤثر برای گزارش و رسیدگی به رفتارهای نامناسب نیز باید بخشی از آن باشد.

فشار کاری دستیاران؛ از فرسودگی تا اصلاح ساختار

کار در محیط درمان ذاتاً با فشار همراه است؛ اما وقتی ساعات کاری طولانی، کمبود نیرو، تصمیم‌گیری‌های حساس و مواجهه مستمر با شرایط دشوار بیماران در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، احتمال فرسودگی افزایش می‌یابد.

وزارت بهداشت در سال‌های اخیر اقداماتی را برای کاهش بخشی از این فشارها اعلام کرده است؛ از افزایش حقوق دستیاران و تشکیل شوراهای صنفی تا ایجاد مسیرهای ارتباطی مستقیم و کاهش سقف ساعات کاری. بر اساس اظهارات معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، سقف کار دستیاران به ۹۰ ساعت در هفته کاهش یافته است.

هرچند این میزان همچنان حجم کاری بالایی محسوب می‌شود، اما تصمیم برای تعیین سقف مشخص می‌تواند گامی در جهت کاهش فشارهای ناشی از ساعات کاری نامحدود باشد.

آینده مبهم؛ یکی دیگر از منابع فشار

فشار روانی دانشجویان فقط به زمان حال محدود نمی‌شود. نگرانی درباره آینده شغلی، درآمد، ازدواج، مسکن و دستیابی به اهداف زندگی می‌تواند به عاملی برای افزایش فشار روانی تبدیل شود.

حبیبی همچنین به مقایسه اجتماعی اشاره کرد؛ مقایسه شرایط فرد با همکلاسی‌های قدیمی که زودتر وارد بازار کار شده‌اند، ممکن است احساس فشار و نگرانی درباره آینده را تشدید کند.این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های سلامت روان باید ارتباط خود را با سیاست‌های اشتغال، رفاه اجتماعی و آینده شغلی جوانان نیز در نظر بگیرند.

غربالگری؛ حرکت از درمان دیرهنگام به شناسایی زودهنگام

یکی از مهم‌ترین اقدامات اعلام‌شده در حوزه دانشگاه، الزامی شدن غربالگری سلامت روان دانشجویان و دستیاران است. بر اساس اعلام معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، افرادی که در غربالگری در محدوده نیازمند توجه قرار می‌گیرند، شناسایی شده و برای آنها برنامه مداخله و درمان طراحی می‌شود.

در کنار آن، طرح «پنجره نو» برای شناسایی و پیگیری گروه‌های نیازمند حمایت بیشتر اجرا شده است. در این طرح، علاوه بر غربالگری، مواردی مانند سابقه خانوادگی، مراجعه به مراکز مشاوره، صحبت درباره افکار خودکشی، افت تحصیلی و گزارش همکلاسی‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

برای اجرای این برنامه، ۱۱۷ تیم در سراسر کشور تشکیل شده که شامل روان‌پزشک، روان‌شناس بالینی و مددکار اجتماعی هستند.

کاهش ۵۵ درصدی اقدام به خودکشی؛ یک آمار مهم و قابل بررسی

حبیبی اعلام کرده است که در شش ماه نخست سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، اقدام به خودکشی در میان گروه‌های تحت پوشش این برنامه ۵۵ درصد کاهش یافته است.

همچنین بر اساس آمار اعلام‌شده، ورود به روند درمان ۲۷ درصد افزایش داشته و ۹۰ درصد افرادی که نیازمند درمان دارویی تشخیص داده شده‌اند، درمان خود را ادامه داده‌اند. این آمار در صورت تأیید با داده‌های دقیق و ارزیابی‌های مستقل، می‌تواند اهمیت مداخلات زودهنگام و پیگیری مستمر را نشان دهد.

با این حال، برای ارزیابی علمی میزان اثربخشی یک برنامه، باید مشخص شود این آمار مربوط به چه جامعه‌ای است، میزان پوشش برنامه چقدر بوده و چه عوامل دیگری می‌توانند بر تغییرات آماری اثر گذاشته باشند.

مددکار اجتماعی؛ حلقه‌ای که نباید فراموش شود

حضور مددکاران اجتماعی در تیم‌های مداخله‌ای یکی از نکات قابل توجه برنامه «پنجره نو» است. مسائل سلامت روان اغلب تنها در درون ذهن فرد اتفاق نمی‌افتند و با خانواده، محیط دانشگاه، وضعیت اقتصادی و روابط اجتماعی او ارتباط دارند.

به همین دلیل، حضور تیم‌های چندرشته‌ای که روان‌پزشک، روان‌شناس و مددکار اجتماعی را کنار یکدیگر قرار می‌دهند، می‌تواند امکان نگاه جامع‌تری به شرایط فرد فراهم کند.

مشارکت اجتماعی؛ بخشی از شبکه حمایت

فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی دانشجویان نیز در سخنان معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت. بر اساس اظهارات مطرح‌شده، افزایش مشارکت اجتماعی می‌تواند با وضعیت بهتر سلامت روان همراه باشد و کاهش ارتباطات اجتماعی ممکن است آسیب‌پذیری را افزایش دهد.

طرح «هم‌قدم» نیز با هدف پیگیری دانشجویان دارای مشکلات مختلف اجرا شده و بنا بر اعلام وزارت بهداشت، حدود هفت هزار دانشجو در قالب این طرح مورد تماس و پیگیری قرار گرفته‌اند.اما نکته مهم این است که فعالیت اجتماعی نباید به عنوان یک راه‌حل جادویی معرفی شود. ورزش، اردو، فعالیت فرهنگی یا حضور در جمع زمانی می‌تواند بخشی از سیاست پیشگیری باشد که در کنار خدمات تخصصی و حمایت‌های ساختاری قرار گیرد.

سامانه‌ای که باید به «کمک واقعی» ختم شود

راه‌اندازی سامانه‌های سلامت روان و خودمراقبتی نیز در این همایش مطرح شد. رئیسی تأکید کرد که نباید صرفاً ایجاد یک سامانه را هدف قرار داد؛ سامانه باید ابزاری برای افزایش دسترسی مردم به خدمات و تقویت خودمراقبتی باشد.

این نکته اهمیت زیادی دارد. فناوری زمانی در خدمت سلامت روان قرار می‌گیرد که مسیر دسترسی فرد به حمایت را کوتاه‌تر کند؛ نه اینکه صرفاً یک پلتفرم یا بانک اطلاعاتی جدید ایجاد شود.

پیشگیری از خودکشی از «شنیدن» آغاز می‌شود

در میان مجموعه راهکارهای مطرح‌شده، شاید ساده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین مفهوم، «شنیدن» باشد.فردی که احساس می‌کند می‌تواند درباره مشکلات خود بدون ترس از قضاوت صحبت کند، یک قدم مهم برای دریافت حمایت برداشته است.

دانشجویی که از فشار تحصیلی خسته شده، دستیاری که با فرسودگی مواجه است، نوجوانی که احساس تنهایی می‌کند یا فردی که درگیر مشکلات خانوادگی و اقتصادی است، پیش از آنکه به مداخله تخصصی نیاز پیدا کند، ممکن است به یک رابطه امن برای گفت‌وگو نیاز داشته باشد. اما این رابطه حمایتی باید در نهایت بتواند در صورت نیاز به خدمات تخصصی متصل شود.

یک مسئله اجتماعی، یک مسئولیت جمعی

مجموع مباحث مطرح‌شده در همایش تخصصی پیشگیری از خودکشی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند تغییر نگاه است. خودکشی نه صرفاً یک مسئله روان‌پزشکی است، نه صرفاً یک مسئله اجتماعی و نه موضوعی که بتوان آن را تنها با یک برنامه فرهنگی یا یک سامانه دیجیتال مدیریت کرد.

پیشگیری مؤثر به شبکه‌ای از اقدامات نیاز دارد: شناسایی زودهنگام، دسترسی آسان به خدمات سلامت روان، حمایت خانوادگی و اجتماعی، اصلاح محیط‌های آموزشی و کاری، کاهش فرسودگی، مقابله با انگ، آموزش مهارت‌های ارتباطی، حمایت از گروه‌های در معرض فشار و رعایت استانداردهای حرفه‌ای در رسانه‌ها.

در چنین چارچوبی، مهم‌ترین تغییر شاید این باشد که جامعه منتظر «لحظه بحران» نماند. پیشگیری از جایی آغاز می‌شود که فشارها زودتر دیده شوند، افراد زودتر شنیده شوند و مسیر رسیدن به حمایت، کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر شود. خودکشی مسئله‌ای پیچیده است؛ بنابراین پاسخ به آن نیز باید از یک نسخه ساده و تک‌بعدی فراتر برود.