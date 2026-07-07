احتمال بازگشت پ. ک. ک به فعالیت نظامی

به گزارش کردپرس، هم‌زمان با ادامه ابهام‌ها درباره آینده روند صلح میان دولت ترکیه و پ.ک.ک، اظهارات تازه مراد قرایلان، از فرماندهان ارشد این گروه، و تحلیل الیزا مارکوس، نویسنده و پژوهشگر مسائل پ.ک.ک، بار دیگر توجه‌ها را به این پرسش جلب کرده است که آیا در صورت شکست مذاکرات، این گروه می‌تواند بار دیگر به گزینه نظامی بازگردد.

مراد قرایلان در سخنانی که به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده، مدعی شد پ.ک.ک همچنان از ظرفیت‌های نظامی قابل توجهی برخوردار است که تاکنون از آنها استفاده نکرده است. او از پهپادها، پهپادهای انتحاری هدایت‌شونده با فیبر نوری، جنگ تونلی و توانایی هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی و تأسیسات نفتی در شعاعی تا ۸۰۰ کیلومتر به‌عنوان بخشی از این توانایی‌ها نام برد.

قرایلان تأکید کرد که خودداری این گروه از به‌کارگیری این ظرفیت‌ها ناشی از ضعف نظامی نیست، بلکه تصمیمی سیاسی در حمایت از روند صلح است. او همچنین هشدار داد در صورت از سر گرفته شدن درگیری‌ها، توان رزمی پ.ک.ک می‌تواند در مدت کوتاهی چند برابر شود.

این اظهارات، روایت رایجی را که پ.ک.ک را ناگزیر از ورود به روند صلح به دلیل فرسایش توان نظامی می‌دانست، به چالش می‌کشد. از نگاه رهبران این گروه، مذاکرات نه از موضع ضعف، بلکه از موضع حفظ ظرفیت بازدارندگی دنبال می‌شود.

الیزا مارکوس، نویسنده دو کتاب درباره پ.ک.ک، نیز با اشاره به این مواضع نوشت: «برای همه کسانی که انتظار تسلیم شدن پ.ک.ک را داشتند، این گروه بار دیگر نشان داد که هنوز می‌تواند غافلگیر کند و همچنان گزینه جنگ را روی میز می‌بیند.» به گفته او، اگرچه این پیام احتمالاً تغییری در سیاست‌های آنکارا ایجاد نخواهد کرد، اما برای بازیگران منطقه و حامیان پ.ک.ک حاوی این پیام است که این گروه هنوز خود را فاقد توان نظامی نمی‌داند.

این ارزیابی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که روند صلح همچنان با بی‌اعتمادی متقابل همراه است و بسیاری از ناظران هشدار می‌دهند شکست دوباره مذاکرات می‌تواند زمینه بازگشت خشونت را فراهم کند. در چنین فضایی، تأکید رهبران پ.ک.ک بر حفظ توان نظامی را می‌توان تلاشی برای افزایش قدرت چانه‌زنی و ارسال پیام بازدارندگی به دولت ترکیه ارزیابی کرد.

کریم فرانسچی، پژوهشگر و ناظر مسائل کردها، نیز با اشاره به اظهارات مراد قرایلان، هشدار داد که نباید پایان درگیری‌های مسلحانه را قطعی تلقی کرد. به گفته او، تأکید رهبران پ.ک.ک بر حفظ توانمندی‌های نظامی این پیام را منتقل می‌کند که در صورت شکست دوباره روند صلح و بازگشت فشارهای نظامی، این گروه همچنان گزینه ازسرگیری عملیات‌های مسلحانه را در اختیار دارد. فرانسچی معتقد است این مواضع بیش از آنکه نشانه آمادگی برای جنگ باشد، تلاشی برای حفظ قدرت بازدارندگی و تقویت موقعیت پ.ک.ک در مذاکرات با آنکارا است.

در مجموع، اظهارات مراد قرایلان، تحلیل الیزا مارکوس و ارزیابی کریم فرانسچی نشان می‌دهد که اگرچه پ.ک.ک در مقطع کنونی بر ادامه مسیر سیاسی و روند صلح تأکید دارد، اما همزمان می‌کوشد این پیام را نیز منتقل کند که از توانایی بازگشت به عملیات‌های نظامی برخوردار است. از این منظر، آینده روند صلح نه تنها به اراده سیاسی آنکارا و پ.ک.ک، بلکه به توانایی دو طرف در جلوگیری از تکرار شکست‌های گذشته وابسته خواهد بود.