ریباز حملان؛ کاندیدای حزب دمکرات برای وزارت آبادانی و مسکن عراق

حزب دمکرات کردستان بار دیگر ریباز حَملان را به‌عنوان نامزد تصدی وزارت آبادانی معرفی می‌کند؛ این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که دادگاه فدرال عراق درباره شکایت ریبازحَملان از نحوه رأی‌گیری پیشین، حکمی علیه وی صادر نکرده است.

بە گزارش کردپرس، حزب دمکرات کردستان، ریباز حَملان را بار دیگر به‌عنوان نامزد خود برای تصدی وزارت آبادانی در دولت اقلیم کردستان معرفی خواهد کرد.

این در حالی است که ریباز حَملان پیش‌تر در جلسه رأی اعتماد پارلمان اقلیم کردستان به دولت علی زیدی، نامزد حزب دمکرات برای وزارت آبادانی بود، اما نتوانست رأی اعتماد نمایندگان پارلمان را به دست آورد.

پس از آن، ریباز حَملان نسبت به نحوه برگزاری رأی‌گیری به دادگاه فدرال عراق شکایت کرد. شیروان دوبردانی، عضو پارلمان عراق، اعلام کرده است که ریباز حَملان نامزد حزب دمکرات برای وزارت آبادانی است؛ زیرا دادگاه فدرال عراق تاکنون حکمی علیه حَملان صادر نکرده است.