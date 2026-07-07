۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۳

سیلاب ١٠٠ میلیارد ریال به محور الند خوی خسارت زد

سیلاب ١٠٠ میلیارد ریال به محور الند خوی خسارت زد

سرویس آذربایجان غربی- فرماندار خوی از برآورد اولیه خسارت بیش از ۱۰۰ میلیارد ریالی ناشی از سیلاب اخیر در محور کوهستانی الند خبر داد.

به گزارش کردپرس، غلامحسین آزاد در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی بارش‌های شدید دو روز گذشته، بخش‌هایی از محور الند در بخش صفائیه دچار خسارت شد که از نخستین ساعات صبح با حضور میدانی در منطقه، وضعیت راه‌ها، روستاهای آسیب‌دیده و روند خدمات‌رسانی مورد بررسی قرار گرفت.

او فزود: در این بازدید که از ساعت هشت صبح تا اواخر روز ادامه داشت، علاوه بر بررسی محور آسیب‌دیده، از ۶ روستای محروم و مرزی منطقه و همچنین روستای طوره در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه نیز بازدید و مسائل و نیازهای مردم از نزدیک پیگیری شد.

فرماندار خوی با قدردانی از حضور به‌موقع نیروهای راهداری گفت: با وجود شرایط سخت و وقوع سیلاب در ساعات شب، نیروهای راهداری بلافاصله در محل حاضر شدند و با ایمن‌سازی مسیر و ایجاد راه عبور موقت، از قطع کامل ارتباط منطقه جلوگیری کردند.

آزاد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تسریع در بازسازی محور الند افزود: درخواست اعزام ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز از ستاد مدیریت بحران آذربایجان‌غربی ارائه شده و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، عملیات ترمیم، ایمن‌سازی و بازسازی مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

کد مطلب 2797084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha