سیلاب ١٠٠ میلیارد ریال به محور الند خوی خسارت زد

به گزارش کردپرس، غلامحسین آزاد در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی بارش‌های شدید دو روز گذشته، بخش‌هایی از محور الند در بخش صفائیه دچار خسارت شد که از نخستین ساعات صبح با حضور میدانی در منطقه، وضعیت راه‌ها، روستاهای آسیب‌دیده و روند خدمات‌رسانی مورد بررسی قرار گرفت.



او فزود: در این بازدید که از ساعت هشت صبح تا اواخر روز ادامه داشت، علاوه بر بررسی محور آسیب‌دیده، از ۶ روستای محروم و مرزی منطقه و همچنین روستای طوره در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه نیز بازدید و مسائل و نیازهای مردم از نزدیک پیگیری شد.

فرماندار خوی با قدردانی از حضور به‌موقع نیروهای راهداری گفت: با وجود شرایط سخت و وقوع سیلاب در ساعات شب، نیروهای راهداری بلافاصله در محل حاضر شدند و با ایمن‌سازی مسیر و ایجاد راه عبور موقت، از قطع کامل ارتباط منطقه جلوگیری کردند.



آزاد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تسریع در بازسازی محور الند افزود: درخواست اعزام ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز از ستاد مدیریت بحران آذربایجان‌غربی ارائه شده و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، عملیات ترمیم، ایمن‌سازی و بازسازی مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.