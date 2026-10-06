کردپرس
بازرس کل قضایی بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مرزهای آذربایجان‌غربی تاکید کرد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۴:۰۰ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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بازرس کل قضایی بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مرزهای آذربایجان‌غربی تاکید کرد

سرویس آذربایجان غربی- بازرس کل قضایی آذربایجان غربی با اشاره به شرایط فعلی کشور و اهمیت تأمین مستمر کالاهای اساسی، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مرزهای آذربایجان‌غربی برای ورود و انتقال کالاهای مورد نیاز تأکید کرد و خواستار جلوگیری از توقف و رسوب کالاهای اساسی در گمرکات و انبارها شد.

به گزارش کردپرس، از سازمان بازرسی؛ روح‌الله محبوبی، بازرس کل قضایی استان، با حضور در انبارهای گمرک و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، روند نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای اساسی رسوبی و مواد غذایی فاسدشدنی را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید، وضعیت کالاهای موجود در انبارها، ظرفیت نگهداری، روند ترخیص و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و همچنین شرایط نگهداری اقلام فاسدشدنی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در فرآیند تعیین تکلیف این کالاها تأکید شد.

محبوبی با اشاره به شرایط کنونی و محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای تأمین و ورود کالا، به‌ویژه در پی بسته شدن تنگه هرمز بیان کرد: نقش مرزهای زمینی آذربایجان‌غربی در تأمین و ورود کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او با اشاره به شرایط فعلی کشور و اهمیت تأمین مستمر کالاهای اساسی، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مرزهای آذربایجان‌غربی برای ورود و انتقال کالاهای مورد نیاز تأکید کرد و خواستار جلوگیری از توقف و رسوب کالاهای اساسی در گمرکات و انبارها شد.

بازرس کل قضایی استان در ادامه بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی برای تسریع در ترخیص و تعیین تکلیف کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی و مواد غذایی فاسدشدنی، تأکید کرد و گفت: باید از هرگونه وقفه‌ای که منجر به فساد، ضایعات، افزایش هزینه‌های نگهداری یا تضییع کالاها می‌شود، جلوگیری شود.

محبوبی تصریح کرد: صیانت از حقوق بیت‌المال، جلوگیری از رسوب کالا و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در گمرکات و انبارهای استان را از الزامات شرایط فعلی است و باید تدابیر فوری برای تسهیل در ورود، تخلیه، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای اساسی اتخاذ شود.

در جریان بازدید از انبار گمرک خوی نیز مشخص شد که فضای کافی برای تخلیه و نگهداری بارهای موجود در انبارهای گمرک وجود ندارد. با توجه به ضرورت مدیریت ظرفیت انبارها و جلوگیری از انباشت کالا، در همان محل هماهنگی لازم با انبارهای بلااستفاده جهاد کشاورزی انجام و دستور تخلیه و انتقال بارهای مازاد به این انبارها صادر شد

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