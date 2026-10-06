٣ میلیارد مترمکعب حقابه دریاچه ارومیه تامین شد

به گزارش کردپرس، حجت جباری گفت: افزایش بارش در حوضه‌های آبریز دریاچه ارومیه و ارس در محدوده استان و اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت و مدیریت زیست‌بوم‌های آبی، موجب بهبود شرایط تالاب‌های استان در ابتدای سال آبی جدید شده است.



او افزود: در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بیش از ۳.۲ میلیارد مترمکعب حقابه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه تأمین شد و بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب نیز برای تالاب‌های اقماری آن اختصاص یافت. افزایش بارندگی و بازگشایی مسیرهای انتقال آب به اکوسیستم‌های آبی استان نیز در پایداری شرایط زیستی دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری مؤثر بوده است.



جباری با اشاره به پایش مستمر عرصه‌های تالابی اظهار کرد: پایش میدانی با هدف شناسایی و جلوگیری از تخلفاتی مانند شکار و صید غیرمجاز، تصرف اراضی تالابی، ورود آلاینده‌ها و ممانعت از ورود حقابه انجام شده و موارد شناسایی‌شده نیز از طریق مراجع و دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌شود.



مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: پایش کمی و کیفی آب تالاب‌ها نیز توسط آزمایشگاه مرکزی اداره‌کل و در قالب پایش مشارکتی داوطلبان با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد انجام شده است.



او افزود: در کنار پایش‌های زمینی، داده‌های برخط و تصاویر ماهواره‌ای برای رصد تغییرات وسعت پهنه‌های آبی و ارزیابی شرایط تالاب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و این داده‌ها امکان پایش مستمر و مقایسه‌ای وضعیت عرصه‌های آبی را فراهم می‌کند.



جباری همچنین از انجام عمق‌سنجی و نمونه‌برداری دریاچه ارومیه در بیش از ۳۰ نقطه در بخش‌های شمالی و جنوبی خبر داد و گفت: این بررسی‌ها با هدف سنجش عمق، شوری آب و زیست‌توده آرتمیای ارومیانا انجام شده و استمرار آن می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای تحلیل روند تغییرات دریاچه ارومیه فراهم کند.



او مشارکت جوامع محلی را از ارکان مدیریت تالاب‌ها دانست و خاطرنشان کرد: در کنار پایش‌های کارشناسی، ظرفیت علاقه‌مندان و جوامع محلی برای شناسایی سریع تهدیدها و تغییرات محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



استان آذربایجان غربی دارای ۴۰ تالاب ثبت‌شده در فهرست آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها و ۶ تالاب ثبت‌شده در قالب ۴ سایت در کنوانسیون بین‌المللی رامسر است.

