شهین جهانگیری نماینده معین نقده و اشنویه شد

سرویس آذربایجان غربی- بر اساس تصمیم مجمع نمایندگان استان آذربایجان‌غربی و با موافقت هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، شهین جهانگیری، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده معین شهرستان‌های نقده و اشنویه تعیین شد

به گزارش کردپرس، پاییز سال ١٤٠٣ پس از استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از نمایندگی مجلس و موافقت نمایندگان در جلسه علنی با این استعفا، وی با صدور حکمی از سوی مسعود پزشکیان، به سمت معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب شد.

بنابراین مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی با توجه به استعفای عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه، در نامه‌ای به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، کمال حسین پور نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد را به عنوان نماینده معین برای پیگیری امور شهرستان‌های نقده و اشنویه معرفی کردند.

با توجه به اینکه هنوز انتخابات میان دوره ای مجلس برگزار نشده است لذا در پاییز ١٤٠٥ بر اساس تصمیم مجمع نمایندگان استان آذربایجان‌غربی و با موافقت هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، دکتر شهین جهانگیری، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده معین شهرستان‌های نقده و اشنویه تعیین شد.



بر این اساس، دکتر جهانگیری مأموریت خواهد داشت علاوه بر حوزه انتخابیه خود (ارومیه) در چارچوب وظایف و اختیارات نمایندگی، امور و مسائل مرتبط با این دو شهرستان را پیگیری و در مسیر رفع مشکلات و مطالبات مردم نقده و اشنویه اقدام کند.













