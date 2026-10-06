قرار گرفتن ۵۰۰ مدرسه آذربایجان غربی در مسیر تولید انرژی پاک

به گزارش کردپرس، طاهر کیامهردر حاشیه آیین افتتاح نخستین نیروگاه خورشیدی مدارس شمال‌غرب کشور در مدرسه شهید حسن انزلی ارومیه، ضمن تشریح این طرح اظهار کرد: در قالب طرح ملی شهدای میناب و بر اساس برنامه مشترک وزارت نیرو و وزارت آموزش و پرورش، مقرر شده است تعداد قابل توجهی از مدارس کشور به نیروگاه‌های خورشیدی مجهز شوند که اجرای این طرح در آذربایجان‌غربی نیز با مشارکت و همراهی آموزش و پرورش، اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و شرکت توزیع نیروی برق استان آغاز شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۵۰۰ مدرسه در سطح استان تا پایان سال به نیروگاه خورشیدی مجهز خواهند شد و امروز با افتتاح نیروگاه ۵ کیلوواتی مدرسه شهید حسن انزلی ارومیه، اجرای این برنامه به‌صورت رسمی در استان کلید خورد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی ادامه داد: در نخستین گام، تجهیزات مورد نیاز خریداری و پیمانکاران اجرای طرح مشخص شده‌اند و طی یک ماه آینده ۹۰ مدرسه در نقاط مختلف استان به نیروگاه خورشیدی مجهز خواهند شد و این تعداد تا پایان سال به ۵۰۰ مدرسه در سطح استان افزایش خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه این طرح در تمامی شهرستان‌های استان اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این برنامه صرفاً تولید برق نیست، بلکه تلاش داریم مدارس را به بخشی از زنجیره تولید انرژی پاک تبدیل کنیم؛ ظرفیتی که هم در فرهنگ‌سازی حوزه انرژی نقش دارد و هم می‌تواند برای مدارس درآمد پایدار ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی گفت: برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی مدارس پس از اتصال به شبکه، از طریق سازوکار فروش تضمینی برق به فروش می‌رسد و درآمد حاصل از آن می‌تواند به‌عنوان یک درآمد پایدار در اختیار مدارس قرار گیرد.

وی درباره تأمین مالی نخستین نیروگاه افتتاح‌شده نیز اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی مدرسه شهید حسن انزلی با ظرفیت ۵ کیلووات احداث شده که ۷۰ درصد هزینه اجرای آن از محل منابع صندوق ملی و ۳۰ درصد از محل اعتبارات استانی تأمین شده است و اقساط مربوط به صندوق نیز از محل درآمد حاصل از فروش برق تولیدی پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان گفت: انرژی خورشیدی یکی از ظرفیت‌های مهم و مغفول‌مانده آذربایجان‌غربی بود که طی سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی و تلاش مجموعه صنعت برق، روند بهره‌گیری از این ظرفیت شتاب قابل توجهی گرفته است.

وی افزود: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان در سال‌های گذشته تنها حدود ۲.۵ مگاوات بود، اما امروز این ظرفیت با رشد چشمگیر به ۸۱ مگاوات رسیده است.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ظرفیت تولید برق از نیروگاه‌های خورشیدی استان تا پایان سال به حدود ۱۰۰ مگاوات خواهد رسید؛ ظرفیتی که معادل حدود ۱۰ درصد انرژی مصرفی استان خواهد بود و بیانگر جهش قابل توجه آذربایجان‌غربی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: حرکت از ۲.۵ مگاوات به ۸۱ مگاوات و برنامه‌ریزی برای رسیدن به ۱۰۰ مگاوات، نشان می‌دهد که آذربایجان‌غربی در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت خورشیدی خود وارد مرحله جدیدی شده است و توسعه این ظرفیت با جدیت دنبال می‌شود.

وی در پایان با اشاره به اجرای طرح خورشیدی‌سازی مدارس استان گفت: قرار گرفتن ۵۰۰ مدرسه در مسیر تولید انرژی پاک، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر استان، یک سرمایه‌گذاری فرهنگی برای آینده است؛ چرا که دانش‌آموزان امروز، آینده‌سازان صنعت و اقتصاد کشور هستند و آشنایی آنان با انرژی پاک و اهمیت مدیریت مصرف، از مدرسه آغاز می‌شود.