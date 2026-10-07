خبر نویسنده: تحریریه کردپرس ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۲:۲۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
بیستمین سازش قتل عمد در آذربایجان غربی محقق شد
سرویس آذربایجان غربی- رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از حصول بیستمین سازش قتل عمد در راستای پویش به عشق پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران میبخشم در شهرستان خوی آذربایجان غربی خبر داد.
به گزارش کردپرس، محمد علینژاد از حصول بیستمین سازش قتل عمد در شهرستان خوی آذربایجان غربی خبر داد گفت:محکوم به اتهام قتل عمدی به مجازات قصاص نفس محکوم و رای صادره توسط شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور ابرام شده بود.
او افزود: با تلاشها درخصوص اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم و رواج سنت حسنه گذشت از همان مراحل اولیه ثبت پرونده در شعبه اجرای احکام از طریق رئیس دادگستری، دادستان شهرستان خوی، دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری، رئیس زندان خوی و مددکاران اجتماعی زندان آغاز و تلاشها برای حصول سازش متمرکز شد.
رییس کل دادگستری استان گفت: تلاشها منجر به نتیجه شد و در نهایت صاحبین حق قصاص رضایت و گذشت خود را در روز اجرای حکم قصاص اعلام داشتند و بدین ترتیب با اعلام رضایت و گذشت از حق قصاص خود، به قاتل حیاتی دوباره بخشیدند.
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