بیستمین سازش قتل عمد در آذربایجان غربی محقق شد

به گزارش کردپرس، محمد علینژاد از حصول بیستمین سازش قتل عمد در شهرستان خوی آذربایجان غربی خبر داد گفت:محکوم به اتهام قتل عمدی به مجازات قصاص نفس محکوم و رای صادره توسط شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور ابرام شده بود.

او افزود: با تلاش‌ها درخصوص اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم و رواج سنت حسنه گذشت از همان مراحل اولیه ثبت پرونده در شعبه اجرای احکام از طریق رئیس دادگستری، دادستان شهرستان خوی، دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری، رئیس زندان خوی و مددکاران اجتماعی زندان آغاز و تلاش‌ها برای حصول سازش متمرکز شد.

رییس کل دادگستری استان گفت: تلاش‌ها منجر به نتیجه شد و در نهایت صاحبین حق قصاص رضایت و گذشت خود را در روز اجرای حکم قصاص اعلام داشتند و بدین ترتیب با اعلام رضایت و گذشت از حق قصاص خود، به قاتل حیاتی دوباره بخشیدند.