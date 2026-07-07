ثبت هشتمین مورد اهدای عضو در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، علی افشانی در این باره افزود: اعضای بدن «فرناز حسن زاده» بانوی ۴۶ ساله اهل ارومیه که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده وی در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه به بیماران نیازمند اهدا شد.
وی با اشاره به اینکه این هشتمین مورد اهدای عضو در آذربایجانغربی از ابتدای سال جاری است، افزود: با ثبت این مورد، تاکنون بیش از ۱۵ بیمار با دریافت اعضای اهدایی، فرصت دوباره زندگی یافتهاند.
افشانی همچنین با بیان اینکه فرهنگ اهدای عضو در سالهای اخیر در میان خانوادههای استان بیش از گذشته گسترش یافته است، گفت: روند اهدای عضو در آذربایجانغربی شتاب گرفته، بهگونهای که سال گذشته ۱۹ مورد و دو سال پیش ۳۴ مورد اهدای عضو در استان به ثبت رسید.
اعضای قابل اهدا از افراد دچار مرگ مغزی شامل قلب، ریه، کبد، روده، کلیهها، لوزالمعده و همچنین بافتهایی مانند پوست، استخوان، قرنیه و دریچه قلب است که میتواند زندگی بیماران زیادی را نجات دهد.
بر اساس آمارهای ارائهشده، هماکنون حدود ۲۵ هزار بیمار در کشور در انتظار دریافت عضو هستند، در حالی که سالانه تنها حدود ۸۰۰ نفر اقدام به اهدای عضو میکنند.
همچنین سالانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر واجد شرایط اهدای عضو هستند اما تنها بخشی از آنان این اقدام را انجام میدهند؛ در نتیجه روزانه ۷ تا ۱۰ نفر و سالانه نزدیک به ۳ هزار بیمار به دلیل نبود عضو پیوندی جان خود را از دست میدهند.
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