طی چند روز آینده پایان ساختار SDF و مدیریت خودگردان اعلام خواهد شد

به گزارش کردپرس، «محمود برخودان» فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در کوبانی، با اعلام اینکه ۹۹ درصد موانع روند ادغام این نیروها با ارتش سوریه برطرف شده است، گفت طی چند روز آینده انحلال SDF و پایان ساختار مدیریت خودگردان اعلام خواهد شد. او همچنین از ادغام حدود ۱۰ هزار نیروی SDF در ارتش سوریه خبر داد و گفت این تعداد ممکن است به ۱۲ هزار نفر برسد.
روزنامه ترکیهای «Türkiye» در گزارشی از سفر خبرنگار خود به شهر کوبانی و دیدار با «محمود برخودان» فرمانده SDF در این شهر، اعلام کرد که روند جاری در ترکیه، در سوریه نیز تأثیرات خود را نشان داده است. برخودان در این گفتوگو اظهار کرد که در روند ادغام SDF با ارتش و دولت سوریه، ۹۹ درصد مشکلات برطرف شده و در چند روز آینده انحلال این نیرو و پایان ساختار مدیریت خودگردان اعلام خواهد شد.
برخودان گفت: «ساختار مدیریت خودگردان نیز از میان خواهد رفت. ما خواهان تشکیل دولت جداگانه نیستیم. در چارچوب یک ارتش، یک دولت، یک پرچم و یک سرزمین مشترک، دست در دست یکدیگر سوریه جدید را خواهیم ساخت.»
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