طی چند روز آینده پایان ساختار SDF و مدیریت خودگردان اعلام خواهد شد

به گزارش کردپرس، «محمود برخودان» فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در کوبانی، با اعلام اینکه ۹۹ درصد موانع روند ادغام این نیروها با ارتش سوریه برطرف شده است، گفت طی چند روز آینده انحلال SDF و پایان ساختار مدیریت خودگردان اعلام خواهد شد. او همچنین از ادغام حدود ۱۰ هزار نیروی SDF در ارتش سوریه خبر داد و گفت این تعداد ممکن است به ۱۲ هزار نفر برسد.

روزنامه ترکیه‌ای «Türkiye» در گزارشی از سفر خبرنگار خود به شهر کوبانی و دیدار با «محمود برخودان» فرمانده SDF در این شهر، اعلام کرد که روند جاری در ترکیه، در سوریه نیز تأثیرات خود را نشان داده است. برخودان در این گفت‌وگو اظهار کرد که در روند ادغام SDF با ارتش و دولت سوریه، ۹۹ درصد مشکلات برطرف شده و در چند روز آینده انحلال این نیرو و پایان ساختار مدیریت خودگردان اعلام خواهد شد.

برخودان گفت: «ساختار مدیریت خودگردان نیز از میان خواهد رفت. ما خواهان تشکیل دولت جداگانه نیستیم. در چارچوب یک ارتش، یک دولت، یک پرچم و یک سرزمین مشترک، دست در دست یکدیگر سوریه جدید را خواهیم ساخت.»

تغییرات در کوبانی پس از تحولات سوریه

روزنامه «Türkiye» در گزارش خود نوشته است که پس از تحولات اخیر و آغاز روندهای جدید در سوریه، خبرنگار این روزنامه وارد شهر کوبانی در استان حلب شده است؛ شهری که از سال ۲۰۱۲ تحت کنترل نیروهای وابسته به ساختار سیاسی و نظامی کُردها قرار داشته است.

بر اساس این گزارش، آثار ویرانی‌های گسترده‌ای که کوبانی در جریان جنگ با داعش متحمل شده بود، تا حد زیادی از میان رفته و زندگی در شهر به روال عادی بازگشته است.

در این گزارش همچنین آمده است که استفاده از زبان ترکی در سطح شهر قابل توجه است و شماری از ساکنان از سیم‌کارت‌های تلفن همراه ترکیه استفاده می‌کنند. خبرنگار این روزنامه نوشته است که پس از اطلاع مردم از اینکه هیئت رسانه‌ای از ترکیه وارد شهر شده، برخورد شهروندان با آنها مثبت‌تر شده است.

همچنین برافراشته شدن پرچم بزرگ سوریه در مرکز کوبانی به‌عنوان یکی از نشانه‌های دوره جدید در این شهر مورد توجه قرار گرفته است.

برخودان: ۹۹ درصد موانع ادغام برطرف شده است

محمود برخودان در این دیدار اعلام کرد که در روند ادغام با ارتش سوریه و دولت دمشق، تقریباً تمامی مشکلات موجود برطرف شده است.

او گفت: «۹۹ درصد مشکلات را پشت سر گذاشته‌ایم. طی چند روز آینده انحلال SDF را به اطلاع افکار عمومی خواهیم رساند. ساختار مدیریت خودگردان نیز پایان خواهد یافت.»

برخودان تأکید کرد که آینده مورد نظر آنها در چارچوب یک سوریه واحد تعریف می‌شود و افزود: «یک ارتش، یک دولت، یک پرچم و یک سرزمین مشترک؛ در این چارچوب دست در دست یکدیگر سوریه جدید را خواهیم ساخت.»

تمجید از اردوغان و باغچه‌لی

برخودان در بخش دیگری از این گفت‌وگو، تحولات سوریه را با روند جاری در ترکیه مرتبط دانست و از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرای ترکیه (MHP)، تمجید کرد.

او گفت: «رئیس‌جمهور اردوغان و رهبر MHP، باغچه‌لی، با وجود اینکه ریسک‌های بسیار بزرگی را پذیرفتند، شاید مهم‌ترین گام هزار سال اخیر را برداشتند.»

به گفته برخودان، این روند علاوه بر توقف خونریزی، می‌تواند بر آینده سوریه و همچنین ژئوپلیتیک در حال تغییر خاورمیانه تأثیر قابل توجهی بگذارد.

او افزود: «این موضوع را در آینده نزدیک خواهیم دید. از این منظر، مأموریتی که اردوغان و باغچه‌لی بر عهده گرفته‌اند، نوعی مسئولیت ملی و رویکردی برای ساختن آینده است. آنها راه‌حلی بسیار هوشمندانه ایجاد کردند.»

برخودان همچنین گفت نادیده گرفتن کُردها یا حذف آنها از معادلات سیاسی، خروج از فضای بحرانی موجود را دشوار می‌کرد و افزود که اردوغان و باغچه‌لی این مسئله را به‌روشنی درک کرده‌اند.

بازگشتی از این مرحله وجود ندارد

فرمانده SDF در کوبانی در ادامه گفت روند ادغام نظامی این نیرو با ارتش سوریه از نظر نظری به پایان رسیده است، هرچند برخی موضوعات همچنان نیازمند حل‌وفصل هستند.

او وضعیت نیروهای زن SDF و همچنین نیروهایی با تابعیت ترکیه را از جمله پرونده‌هایی دانست که هنوز به‌طور کامل حل نشده‌اند، اما تأکید کرد این مسائل غیرقابل حل نیستند.

برخودان گفت: «از نظر ما دیگر بازگشتی از این مرحله وجود ندارد. در این چارچوب سلاح‌هایمان را کنار گذاشته‌ایم. از این پس به‌عنوان بخشی از سوریه و یکی از عناصر اصلی آن، در چارچوب وحدت و همبستگی به حضور خود ادامه خواهیم داد.»

او افزود: «تحت یک پرچم و بر پایه ارزش‌ها و آرمان‌های مشترک فعالیت خواهیم کرد.»

اشاره به پرچم سوریه

برخودان با اشاره به جنگ علیه داعش گفت که پیش از حملات این گروه در سال ۲۰۱۴ نیز آنها پرچم سوریه را به رسمیت می‌شناختند.

او گفت: «تا پیش از حملات داعش در سال ۲۰۱۴، ما همیشه این پرچم سوریه را پذیرفته بودیم. حتی زمانی که در سال ۲۰۱۲ تشکیل SDF را اعلام کردیم، همین پرچم پشت سر من قرار داشت. ما همیشه به این پرچم باور داشتیم.»

وی در ادامه گفت اکنون مسئولیت دمشق این است که هم‌زمان با ادغام نظامی، قانون اساسی جدیدی تدوین کند که حقوق همه گروه‌های قومی و مذهبی را تضمین کند.

برخودان تأکید کرد این قانون اساسی نباید تنها حقوق کٌُردها را مورد توجه قرار دهد، بلکه باید ترکمن‌ها، عرب‌ها، آشوری‌ها، ایزدی‌ها، ارامنه، دروزی‌ها و علوی‌ها را نیز دربرگیرد.

او گفت: «بعث به پایان رسیده و آن تفکر نیز باید به‌طور کامل کنار گذاشته شود.»

برخودان همچنین بر پایبندی به توافق ۲۹ ژانویه تأکید کرد.

انتقال نهادهای دولتی و میادین نفتی

فرمانده SDF در کوبانی در ادامه گفت در کنار ادغام نظامی، روند انتقال برخی نهادهای عمومی و میادین نفتی به مدیریت دمشق نیز به مراحل پایانی خود رسیده است.

او گفت: «همزیستی در همه ابعاد در حال شکل گرفتن است.»

برخودان در توضیح دیدگاه خود درباره آینده سوریه گفت کُردها از نظر تاریخی و اجتماعی بخشی از جامعه مسلمان منطقه هستند و چارچوب همزیستی در قالب جامعه اسلامی برای آنها مسئله‌ای ایجاد نمی‌کند.

وی افزود که کُردها برای ادامه حضور خود در سوریه به ساختاری مبتنی بر «یک پرچم، یک دولت، یک سرزمین مشترک و یک ارتش» نیاز دارند.

ما خواهان تشکیل دولت جداگانه نیستیم

برخودان در بخش دیگری از مصاحبه، هرگونه درخواست برای تشکیل دولت مستقل کُردی یا کردستان در سوریه را رد کرد.

او گفت: «ما خواهان تشکیل دولت جداگانه یا کردستان نیستیم. در واقع هیچ‌گاه نگفته‌ایم که قصد داریم در سوریه دولت جداگانه‌ای تشکیل دهیم.»

وی افزود: «اینکه گفته شود کوبانی به یک دولت مستقل تبدیل خواهد شد، اقدامی غیرمنطقی و دور از عقل است.»

برخودان با اشاره به پراکندگی کُردهای سوریه در مناطق مختلف این کشور گفت کُردها از نظر زبان، دین و فرهنگ بخشی عمیق و جدایی‌ناپذیر از جامعه سوریه هستند.

او همچنین به روابط خانوادگی کُردهای سوریه با کُردهای ترکیه اشاره کرد و خواستار رفع موانع موجود میان آنها شد.

برخودان گفت: «ما را در سال ۱۹۲۶ با خط بروکسل از یکدیگر جدا کردند؛ گویی با چاقو تقسیممان کردند. اکنون زمان آن است که این وضعیت پایان یابد و دوره صلح آغاز شود.»

اشاره به پناه‌بردن مردم کوبانی به ترکیه

برخودان با اشاره به حملات داعش به کوبانی گفت که پس از حمله این گروه، شهر تخلیه شد و تمامی ساکنان به ترکیه رفتند.

او گفت مردم کوبانی در ترکیه مورد احترام قرار گرفتند و افزود: «ما نمی‌توانیم این موضوع را فراموش کنیم.»

برخودان در عین حال اذعان کرد که در ۱۵ سال گذشته اشتباهاتی رخ داده است، اما تأکید کرد که اکنون باید این مسائل پشت سر گذاشته شوند.

او گفت: «اکنون باید درباره صلح، وحدت و ساختن آینده مشترک خود صحبت کنیم. البته دشواری‌هایی وجود دارد، اما من از صمیم قلب باور دارم که به امنیت و آرامش خواهیم رسید.»

ادغام ۱۰ هزار نیروی SDF در ارتش سوریه

برخودان درباره شمار نیروهایی که تاکنون وارد ارتش سوریه شده‌اند نیز توضیح داد.

او گفت: «تا این لحظه ۱۰ هزار نیروی ما به‌طور کامل وارد ارتش سوریه شده‌اند. ممکن است این رقم به ۱۲ هزار نفر نیز برسد.»

وی همچنین ادعاهایی را که شمار نیروهای SDF را ۷۰، ۱۰۰ یا حتی ۱۳۰ هزار نفر اعلام می‌کنند، رد کرد.

برخودان گفت: «تفسیرهایی که درباره ارتشی ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفری در دوره گذشته و درباره نیروهای ما مطرح شده، واقعیت ندارد.»

او همچنین درباره ترکیب نیروهای SDF گفت که در حال حاضر تقریباً هیچ نیروی عرب‌تبار در ساختار این نیروها باقی نمانده است و تنها ممکن است چند نفر در منطقه قامشلو و جزیره حضور داشته باشند.

تأکید بر ادامه روند ادغام

بر اساس این گزارش، اظهارات محمود برخودان در شرایطی مطرح شده که مذاکرات میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه درباره ادغام نظامی و سیاسی، انتقال نهادهای عمومی و منابع اقتصادی و تعیین جایگاه نیروهای SDF در ساختار جدید سوریه ادامه دارد.