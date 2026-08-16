ادغام SDF در ساختار دمشق به مراحل پایانی رسید؛ پایان یک دوره در سوریه

سرویس سوریه – ششونیم ماه پس از توافق ۲۹ ژانویه، بخش عمده مراحل نظامی، امنیتی و اداری ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار حکومت دمشق اجرا شده است. انحلال قریبالوقوع SDF، تعیین جایگاه نهادهای مدنی کردستان سوریه و بازگشت آوارگان کُرد به سرهکانی، مهمترین موضوعات باقیمانده در این روند هستند.
به گزارش کردپرس، روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ساختارهای نظامی و اداری سوریه به مراحل پایانی نزدیک شده است؛ روندی که افزون بر تغییر معادلات داخلی سوریه، با سیاستهای منطقهای ترکیه و تحولات مربوط به مسئله کُرد نیز ارتباط مستقیم دارد.
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